Bakanlık Fahiş Fiyat Avına Çıktı

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan market, pazaryeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirilirdi. Denetimlerde son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlenirken, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

100 BİN TÜRK LİRASINA KADAR CEZA

Ticaret Bakanlığı tarafından sadece son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlendi. Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 Türk lirasından 100 bin 910 Türk lirasına kadar cezai işlem yapılacak.

STOKÇULUK FAALİYETLERİNE DE DENETİM

Stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 54 bin 555 Türk lirasından 545 bin 550 Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak. Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimlerin aralıksız devam edileceği bildirildi.

120 FİRMAYA 3 MİLYON 595 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun dün gerçekleştirilen toplantısında 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

EN ÇOK TEMEL GIDA ARTTI

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi. ( İHA)