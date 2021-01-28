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28 Oca 2021 - 12:00- Eğitim

Ağaç Ev Kütüphanesi’nde Son Durum

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun bir proje olarak görülen ‘Doğanşehir Ağaç Ev Kütüphanesi Yapı Projesi’ için 300 bin Türk Lirası maliyet ön görüldü.  

Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Doğanşehir Ağaç Ev Kütüphanesi Yapı Projesi için ön görülen tutar Doğanşehir Kaymakamlığı Resmi İnternet sayfasından duyuruldu. Kaymakamlığın geçen sene haziran ayında yaptığı açıklamaya ilişkin projenin ihale içeriği Malatya Valiliği tarafından duyuruldu.

YABANCIYA GEÇİT YOK

Malatya Valiliğinin Resmi İnternet sitesinde yer alan ihale detaylarında katılacak tarafların sadece yerli istekliler olabileceğine dikkat çekildi.

45 GÜNDE AĞAÇ KÜTÜPHANE

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı belirtilerek, yer tesliminden sonra 45 gün içinde işin bitirilmesi öngörüldü.

İsteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri de not düşüldü.

# ağaç kütüphane, malatya valiliği, malatya, doğanşehir, ihale

28 Oca 2021 - 12:00 - Eğitim

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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