Ağaç Ev Kütüphanesi’nde Son Durum

Doğanşehir Ağaç Ev Kütüphanesi Yapı Projesi için ön görülen tutar Doğanşehir Kaymakamlığı Resmi İnternet sayfasından duyuruldu. Kaymakamlığın geçen sene haziran ayında yaptığı açıklamaya ilişkin projenin ihale içeriği Malatya Valiliği tarafından duyuruldu.
YABANCIYA GEÇİT YOK
Malatya Valiliğinin Resmi İnternet sitesinde yer alan ihale detaylarında katılacak tarafların sadece yerli istekliler olabileceğine dikkat çekildi.
45 GÜNDE AĞAÇ KÜTÜPHANE
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı belirtilerek, yer tesliminden sonra 45 gün içinde işin bitirilmesi öngörüldü.
İsteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri de not düşüldü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.