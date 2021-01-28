Tefeci tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde ismi açıklanmayan bir şüpheli şahsın Adıyaman, Malatya, Kahta, Besni, Gölbaşı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi, Şanlıurfa’nın Bozova ve Hilvan ilçelerinde 41 kişiyi tefecilik yaparak mağdur duruma düşürdüğü tespit edildi.

Şüpheli şahıs Adıyaman Samsat ilçesinde yapılan operasyon neticesinde yakalandı. İfadesi alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. ( İHA)