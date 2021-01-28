Kar Yağışı Bekleniyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ilçelerinin akşam saatlerinden sonra, diğer bölgelerde ise gece ilk saatlerden sonra aralıklı yağışlı olarak geçmesi tahmin edildiğine yer verildi. Yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin de tahmin edildiği bilgisi yer aldı.

VATANDAŞLARA UYARI!

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilerde vatandaşlar sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı. ( Haber Merkezi)