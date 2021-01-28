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28 Oca 2021 - 11:00- Yaşam

Balık, kırmızı eti solladı

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan balık, besin olarak önemli bir gıda maddesi olsa da fiyat olarak kırmızı eti aratmıyor. Malatya Balık Pazarı’na gitmeye cesaret edemediğimiz şu günlerde aşırı fiyat artışlarıyla ilgili bilgiler veren Kasap Pazarı Balıkçı esnaflarından Murat Önler, BUSABAH gazetesine konuştu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Tüketilme mevsimi olduğu halde pek fazla tüketmeye cesaret edemediğimiz balık, bu yıl yüksek fiyatlarıyla neredeyse rekor kırıyor. Fiyatı kırmızı etle yarışan balık fiyatlarından sardalye kilosu 20 TL’yle pazarın en ucuz balığı olurken, Norveç’in doğal somonu ise 75 TL’yle pazarın en pahalı balığı olma unvanını kazandı.

Balıkçılık işinin devam ettiğini belirten Balıkçı Önler, insanların pandemi döneminde et, balık ve tavuğa yöneldiğini söyledi.

“HAMSİ MALATYA TARAFINA ÇOK GELMEDİ”

Balık fiyatlarının pahalı olduğunu kaydeden Balıkçı Önler,

Balık gerçekten pahalı. Ancak bu yıl balıkçılık olmadı. Balıkçılığın kuru fasulyesi hamsi ve istavrittir. Hamsi istavrit olmadığı sürece bütün balık fiyatları yüksek olur. Hamsi ve istavrit bol olursa otomatikman tüm balıkların fiyatı düşer. Hamsi bugün 10-15 lira olursa, kimse 40-50 liraya çupra yemez. Bu yıl hamsi çok ufak ve inceydi. Hamsi 9 cm’nin çok altındaydı. Bu yüzden hamsi Malatya tarafına çok gelmedi. Hep yerinde tüketildi. İstanbul tarafında iyi hamsiler var, bu balıklar çok paraya satıldı. Hamsi şu anda az çıktı, çıkan da çok küçük ve ince olduğu için Bakanlık hamsi yakalanmasını yasakladı. Bu ayın 28’inden sonra Bakanlık yasağı kaldıracak. Bundan sonra kayıklar denize açılacak. Eğer hamsi varsa ve büyümüşse tutulmaya başlanacak. Hamsinin de artık yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Şubat ayının sonlarına doğru hamsicilik çok olmaz. Havalar az ısınırsa, sular ısınır ve balıklar Rusya tarafına kaçıyor.

diye konuştu.  

Balık fiyatlarını da açıklayan Balıkçı Önler,

Uskumrunun kilosu 25 TL, çupra 40 TL, somon 33 TL, levrek 50 TL, alabalık 28 TL, istavrit 35 TL, hamsi 30 TL, sardalye temizlenmemişi 20 TL, temizlenmişi 25 TL, barbun 35 TL, mezit 30 TL, doğal Norveç somonu 75 TL, çinekop 70 TL.

dedi. 

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28 Oca 2021 - 11:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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