28 Oca 2021 - 11:00- Yaşam

Balık, kırmızı eti solladı

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan balık, besin olarak önemli bir gıda maddesi olsa da fiyat olarak kırmızı eti aratmıyor. Malatya Balık Pazarı’na gitmeye cesaret edemediğimiz şu günlerde aşırı fiyat artışlarıyla ilgili bilgiler veren Kasap Pazarı Balıkçı esnaflarından Murat Önler, BUSABAH gazetesine konuştu.