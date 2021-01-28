Uyuşturucu sevkiyatına darbe

Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ülkenin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin uygulama noktasında durdurduğu bir çekicide yapılan aramada 22 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler esrar maddesine el koyarken, C.B.T. gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. ( İHA)