Peynir bidonunda esrar

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalarda, Doğu illerinden Batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüs yolcularından bir kişinin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette, 15 kilo 650 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak İ.Ö isimli şahıs polis tarafından yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.
Şahısın adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.