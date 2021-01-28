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28 Oca 2021 - 11:00- Asayiş

Peynir bidonunda esrar

Malatya’da, yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette, 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre,  Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalarda, Doğu illerinden Batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüs yolcularından bir kişinin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette, 15 kilo 650 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak İ.Ö isimli şahıs polis tarafından yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

Şahısın adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. ( İHA)

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28 Oca 2021 - 11:00 Malatya- Asayiş

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