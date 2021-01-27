Ağbaba Çalık Tartışması

Ağbaba,
Öznur hanım 2002’den beri milletvekili. Her seçimde ‘Malatyalılar müjde Hızlı tren geliyor’Hedef 2023’tü. O da gitti. Şimdi ki hedef 2071. Biz yolsuzluk yapanı partiden atıyoruz. Siz büyükelçi yapıyorsunuz.
ifadelerine yer verdi.
MALATYA-ARAPGİR YOLU
Ağbaba,
AKP iktidarının hiç kuşkusuz en çok övündüğü şey duble yollardır. Malatya bunlardan nasibini almış mı? Maalesef almış değil. Burası Malatya-Arapgir yolu, bırakın duble yolu, 2 aracın bile çok zor geçtiği bir yol. Aslında bu yol çok önemli bir kara yolu, sadece Arapgir ile Malatya'yı birbirine bağlamıyor, birçok ilçemizi de Malatya'ya bağlıyor. Arapgir, öyle sıradan bir ilçe de değil, Arapgir çok eski bir ilçe, Kozluk Kanyonu gibi kanyonu var. Arapgir; camisiyle, kütüphanesiyle önemli bir ilçe. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en eski cemevine sahiplik yapan, Büyük Ocak Cemevi'ne ev sahipliği yapan Arapgir ilçemizin Onar köyü. Onar köyünde kaya mezarları var Roma dönemine ait. İki bin yıllık köprü var Arapgir'de. Arapgir, tarih ve kültür mirasında bölgenin en eski yerleşimlerinden Roma'ya ev sahipliği yapmış, eyalet merkezi olmuş bir ilçemiz. Ayrıca, İranlılar ve Danişmentliler devletini kuran, Osmanlı'ya devlet adamı, paşa yetiştiren bir ilçemiz. Yaylalarıyla kanyonuyla önemli bir ilçe. Erzincan'ın bence en güzel ilçelerinden biri, Kemaliye ilçesi de bu yoldan faydalanıyor. Elâzığ'ın en güzel ilçelerinden Ağın ve Keban bu yoldan faydalanıyor ama maalesef hâlâ bu yolda bir gelişme yok. Yine dünyanın tek türkü festivaline ev sahipliği yapan, yılda yüzbinlerce türkü severi ağırlayan Arguvan da bu yolu kullanıyor.2021 yılında bu yol Arapgir'e de, Arguvan’a da Malatya'ya da yakışmıyor.
dedi.
“BU TAŞ OCAKLARINI YAPANLARA ALLAH GÖZ İNAN VERSİN”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın taş ocaklarıyla kuşatıldığını belirterek,
Aslında bu dönemi özetlersem, Ak Parti sadece ceplerimizdeki paraya göz dikmedi, sadece yolsuzluklarla ün yapmadı, bir de doğamızı katletti. Doğada para eden ne varsa hepsine saldırdı. Bir taraftan sularımızı sattı HES'leri yaparak, diğer taraftan dağımızı taş ocaklarıyla darmadağın etti. Malatya'nın en önemli problemlerinden birisi taş ocakları. Malatyalılarının sözüyle söylüyorum: Bu taş ocaklarını yapanlara Allah vicdan versin, Allah göz izan versin. Malatya'nın köylerine taş ocağı ruhsatı yapanlara ve bunlara ses çıkarmayanlara Allah vicdan versin diyoruz.
ifadelerini kullandı.
HEKİMHANLILAR MAĞDUR!
Malatya Hekimhan’ın önemli bir maden yatağı olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,
Bir firma orada altın arama ruhsatı almış, maalesef bu ruhsatla beraber -yöre halkının tamamı karşı, Hekimhan Belediyesi ruhsatı vermiyor- Güvenç, Basak, Saz Köyleri, Deveci, Bahçedamı, Davulgu, Karaköçek, Başkınık, Köylüköyü, Akmağara, Erdehen mahalleleri ciddi bir şekilde etkileniyor. Şimdi o köylerin de oradan göçmesiyle karşı karşıya. Buradan ifade edeyim, buradan söyleyeyim: Hekimhanlıların yanında hiç kimse olmazsa Veli Ağbaba olarak onların yanında eylem yapacağımı, göğsümü siper edeceğimi bütün Malatya'ya, bütün Hekimhan'a duyurmak istiyorum.Biz halkın sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceğiz.
şeklinde konuştu.
TESLİM ETMEK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise
Arapgir-Malatya yolu -Sayın Ulaştırma Bakanımızın bilgisi dâhilinde- kalan son ilçemiz, Allah nasip ederse proje çalışmaları başlıyor. Deprem konutlarıyla alakalı, biz 2 bin tane konutu tamamladık ve tamamladığımız konutların teslimatlarını peyderpey yapıyoruz.
ifadelerini kullandı
Tekrar kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da 2 Bin konutun bitirildiğini söyleyen Öznur Çalık’a
Madem bitirdiniz neden teslim etmiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? İnsanlar karda kışta çadırlarda yaşamaya devam ediyor.
dedi.
BEN VALİYLE, KAYMAKAMLA GEZMİYORUM
Veli Ağbaba kendi aracıyla geziyor. Veli Ağbaba Valinin, kaymakamın, bakanların aracına binip yol yapmıyor. Veli Ağbaba helikopterle gitmiyor. Veli Ağbaba çarığını giyiyor, gece gündüz köy köy geziyor. Sizin gittiğiniz köyün en az 100 katını gezmişimdir. Ben öyle zengin işadamlarıyla gezmiyorum. Ben Doğanyol’un köylüleriyle, Pütürge’nin köylüleriyle geziyorum.Valinin,kaymakamın makam arabasına binmiyorum. Arabama mazotumu kendim koyuyor kendim geziyorum.
şeklinde konuştu.
23,5 Milyar yatırım yapmışlar. Öznur hanım 2002 den beri milletvekili, 2007 den beri MYK üyesi”şeklinde konuşan Veli Ağbaba, “ Her seçimde Malatyalılar müjde. Ne geliyor. Hızlı tren. Hedef 2023’tü. O da gitti. Şimdi ki hedef 2071.2071 de tren gelecek. Malatya’ya 23,5 milyar yatırım yapmışsın hızlı tren yok. Malatya’ya uçakla gelmek için İstanbul’a gidiyoruz. Bakın Erzincan’a, Elazığ’a hergün birlikte gidip geldiğimiz Elazığ Havaalanına bak. Malatya’nın havalimanını görünce insan utanıyor.Hala Malatya’da insanlar kanalizasyon suyuyla bahçe suluyor.Bu utanç bile tek başına size yeter. Kuzey çevreyolu ayrılan ödenekle asla bitmez.Tarım Kredi Kooperatiflerinin perişan ettiği çiftçilere gidin ne diyecekler size?
dedi. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.