Busabah Malatya Busabah Malatya
27 Oca 2021 - 17:26- Yaşam G: 27 Oca 2021 - 17:30

Yükselişi durdurulamıyor!

Kış mevsiminin ve mutfakların vazgeçilmezi olan sarımsağın fiyatı her geçen biraz daha artıyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın lezzetine diyecek yok demesine ama fiyatı da cepleri yakıyor. Öyle ki vatandaş artık sarımsağı kilo yerine taneyle almaya başladı.

Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
mask

Zam şampiyonluğuna soyunan sarımsak kuşkusuz yemeklerde en çok tercih edilen malzemelerden biri. Ülkemizde en çok Kastamonu’da üretilen sarımsak oldukça fazla. Üretimde sıkıntı olmadığını kaydeden esnaf, ithal sarımsaktan şikâyetçi.

DOĞAL ANTİBİYOTİK: SARIMSAK

Sarımsakta üretim azlığı gibi bir sorunun olmadığını kaydeden perakende sebze halinde esnaflık yapan Sabri Sarı

Sarımsağın geçen sene fiyatı 100 lirayı bulmuştu. Pandemide böyle bir söylenti yayıldı. Sarımsak zaten doğal bir antibiyotik. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sezon ortasında sarımsak düşüşü geçti, sezün sonunda yükseliş bekliyoruz.

dedi.

FİYATI 40 LİRAYI BULDU!

İthal sarımsağın yerli piyasayı düşürdüğünü belirten esnaf Sabri Sarı,

Çin, Mısır, İran’dan gelen ithal sarımsak piyasayı düşürüyor ama sarımsağın tadı bizim yerli sarımsağımızı tutmuyor.  Fiyatlar tekrar bir yükselişe geçti. Sarımsak yerinde 28 liraya alınıyor, vatandaşın cebine girene kadar 40 lirayı buluyor. Şu an 30 liradan başlayarak 40 liraya kadar fiyatı değişiyor.  Talep normal, köylünün elinde kendisine yetecek kadar sarımsağı var. Vatandaş tepki gösteriyor. Vatandaşın alım gücü azaldı. Fiyat için 40 lirayı çok buluyorlar ama köylüde yerinde 30 liradan aşağı satmıyor.

şeklinde konuştu.

# Çin, mısır, iran, sarımsak fiyatları, sabri sarı, Antibiyotik, kış mevsimi, pandemi, çok, esnaf, vatandaş

27 Oca 2021 - 17:26 Malatya- Yaşam

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde mask
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
16 yaşındaki Fatma’nın sesini duyun mask
16 yaşındaki Fatma’nın sesini duyun
Ev Hanımları Meslek Sahibi Oluyor mask
Ev Hanımları Meslek Sahibi Oluyor
Hatun Nine Konuştu mask
Hatun Nine Konuştu
Polisten Şefkat Eli mask
Polisten Şefkat Eli
Malatya'da deprem mask
Malatya'da deprem
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“GEVREK NAHOŞ İFADELERDE BULUNMUŞTUR” mask
“GEVREK NAHOŞ İFADELERDE BULUNMUŞTUR”
TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR! mask
TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR!
YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI! mask
YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI!
“Önümüzdeki haftada duyarsınız” mask
“Önümüzdeki haftada duyarsınız”
Eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti mask
Eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti
Vatandaşlar ‘Suçlu Çakır’ Dedi; Çakır Kabul Etmedi mask
Vatandaşlar ‘Suçlu Çakır’ Dedi; Çakır Kabul Etmedi

GALERİ

Eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti mask
Eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti
Şüpheli ölümde incelemeler devam ediyor mask
Şüpheli ölümde incelemeler devam ediyor
Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı mask
Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı
İntihar eden genç kız ağır yaralandı mask
İntihar eden genç kız ağır yaralandı
Donmak Üzereydiler! mask
Donmak Üzereydiler!
Engin de 400 TL’lik zam talebinde bulundu mask
Engin de 400 TL’lik zam talebinde bulundu
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL