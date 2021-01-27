Yükselişi durdurulamıyor!

Zam şampiyonluğuna soyunan sarımsak kuşkusuz yemeklerde en çok tercih edilen malzemelerden biri. Ülkemizde en çok Kastamonu’da üretilen sarımsak oldukça fazla. Üretimde sıkıntı olmadığını kaydeden esnaf, ithal sarımsaktan şikâyetçi.
DOĞAL ANTİBİYOTİK: SARIMSAK
Sarımsakta üretim azlığı gibi bir sorunun olmadığını kaydeden perakende sebze halinde esnaflık yapan Sabri Sarı
Sarımsağın geçen sene fiyatı 100 lirayı bulmuştu. Pandemide böyle bir söylenti yayıldı. Sarımsak zaten doğal bir antibiyotik. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sezon ortasında sarımsak düşüşü geçti, sezün sonunda yükseliş bekliyoruz.
dedi.
FİYATI 40 LİRAYI BULDU!
İthal sarımsağın yerli piyasayı düşürdüğünü belirten esnaf Sabri Sarı,
Çin, Mısır, İran’dan gelen ithal sarımsak piyasayı düşürüyor ama sarımsağın tadı bizim yerli sarımsağımızı tutmuyor. Fiyatlar tekrar bir yükselişe geçti. Sarımsak yerinde 28 liraya alınıyor, vatandaşın cebine girene kadar 40 lirayı buluyor. Şu an 30 liradan başlayarak 40 liraya kadar fiyatı değişiyor. Talep normal, köylünün elinde kendisine yetecek kadar sarımsağı var. Vatandaş tepki gösteriyor. Vatandaşın alım gücü azaldı. Fiyat için 40 lirayı çok buluyorlar ama köylüde yerinde 30 liradan aşağı satmıyor.
şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.