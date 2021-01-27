27 Oca 2021 - 17:26- Yaşam

Yükselişi durdurulamıyor!

Kış mevsiminin ve mutfakların vazgeçilmezi olan sarımsağın fiyatı her geçen biraz daha artıyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın lezzetine diyecek yok demesine ama fiyatı da cepleri yakıyor. Öyle ki vatandaş artık sarımsağı kilo yerine taneyle almaya başladı.