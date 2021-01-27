27 Oca 2021 - 17:21- Yaşam

Kediye ilgi arttı, adeta karaborsa

Pandemi sürecinde tedbir amaçlı evlerinden çıkamayan bazı vatandaşların kedi ve köpeğe olan ilgisi arttı. Hayvan sevgisinin katlanarak büyüdüğü bu dönemde pet hayvanlarının bakımını ve hangi hayvana ilginin daha çok arttığını anlatan petshop işletmecisi Tolga Yumrutepe, BUSABAH gazetesine konuştu.