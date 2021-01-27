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27 Oca 2021 - 17:21- Yaşam G: 27 Oca 2021 - 17:27

Kediye ilgi arttı, adeta karaborsa

Pandemi sürecinde tedbir amaçlı evlerinden çıkamayan bazı vatandaşların kedi ve köpeğe olan ilgisi arttı. Hayvan sevgisinin katlanarak büyüdüğü bu dönemde pet hayvanlarının bakımını ve hangi hayvana ilginin daha çok arttığını anlatan petshop işletmecisi Tolga Yumrutepe, BUSABAH gazetesine konuştu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Pandemi süreci ve kış ayında pet hayvanlarının bakımını anlatan petshop işletmecisi Tolga Yumrutepe, kış ayında enerji kaybeden hayvanların beslenmelerinin önemine dikkat çekti. Pandemi sürecinde insanların en çok kediye ilgi gösterdiğini belirten Yumrutepe,

Köpek alanlar oldu ama kediye olan ilgi çok fazlaydı. Biz kedi bulmakta çok zorlandık. Üreme dönemleri olmadığı için yavru kedi de bulamıyoruz. Kediye karşı aşırı bir talep var.

dedi.

Hafta sonlarında sokaktaki hayvanları beslediklerini dile getiren Yumrutepe, bu konuda Doğa Kuruma ve Milli Parklardan bu konuyla alakalı gerekli izni aldıklarını söyledi. 

“ARTIK İNSANLAR KENDİ DERTLERİNE DÜŞTÜLER”

Sokak hayvanları için kısıtlama döneminde yaptıkları faaliyetleri anlatan Yumrutepe,

Biz bu konuda yetkililere gönüllü yardım veriyoruz. Cumartesi-pazar günleri sokak hayvanları hem susuz hem de aç kalıyorlar. Kış ayında olduğumuz için de hayvanlar daha fazla enerji kaybediyorlar. Vücutlarını ısıtabilmek için daha fazla besine ihtiyaçları var. Sadece bizim yetkililerden istediğimiz yağışlı hayvanlarda sokak dostlarımız için kapalı ortamlar oluşturulması. Bunun olması gerekiyor. Her esnaf sokak hayvanları için bir şey yapabiliyordu. Virüsten dolayı insanların ekonomik gücü de kalmadı. Artık insanlar kendi dertlerine düştüler. Bu nedenler de sokak hayvanları ikinci plana geriledi.

ifadelerine yer verdi.

“AŞILARININ YAPILMASI GEREKİYOR”

Pet hayvanlarının kışlık bakımlarını anlatan Yumrutepe,

Neredeyse her evin bir pet hayvanı bulunuyor. Hayvanların bakımları zor olsa da gerçekten çok zevkli. Eğer evimizde bir kedi veya köpeğimiz bulunuyorsa mutla onların aşılarının yapılması gerekiyor. Tüyleri mutlaka taranmalı. Özellikle mevsim geçişlerinde hayvanların kıl dökümü artabiliyor. Bu yüzden de mineral ve vitamin takviyeleri mutlaka yapılmalı. Kuş ve balık bakımları da öyle. Kuşlarımızın suyunu, yemini ve gerekli vitaminlerini eksik etmememiz gerekiyor. Tüy döküm zamanlarında mutlaka vitamin takviyesi yapılmalı. Balıklarda da sularını değişip, suyun ısı derecesini ayarlamak ve yemlerini düzenli vermek lazım.

diye konuştu.

“BAKABİLECEKSENİZ ALIN!’ DİYORUZ”

Pandemi döneminde pet hayvanlarına olan ilgiyi de anlatan Yumrutepe,

Pandemi sürecinde insanlar evlerine kapandılar. İnsanlar pet hayvanlarına yöneldiler. Köpek alanlar oldu ama kediye olan ilgi çok fazlaydı. Biz kedi bulmakta çok zorlandık. Üreme dönemleri olmadığı için yavru kedi de bulamıyoruz. Malatya’da kediye karşı aşırı bir talep var. Köpeğe olan ilgi biraz daha geri planda. Kedi ve köpek satmadan önce bizler müşterilerimizi uyarıyoruz. ‘Bakabilecekseniz alın!’ diyoruz. Çünkü kediler de olmasa da bazen köpekleri sokaklara bırakabiliyorlar veya bize tekrar getiriyorlar ya da başka petshoplara götürüyorlar. Bizim önceliğimiz insanlara hayvan satmak değil, hayvana bakabilecek olan insana hayvan satmak.

söylemlerini kullandı.

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27 Oca 2021 - 17:21 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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