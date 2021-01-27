Akçadağ'da feci kaza

Kaza, Akçadağ ilçe merkezi girişi Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Malatya istikametine seyir halinde olan Şahin Satılmış idaresindeki 43 ABA 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Fatih Satılmış yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Fatih Satılmış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.