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27 Oca 2021 - 12:30- Asayiş G: 27 Oca 2021 - 11:30

Akçadağ'da feci kaza

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.
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Kaza, Akçadağ ilçe merkezi girişi Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden  Malatya istikametine seyir halinde olan Şahin Satılmış idaresindeki 43 ABA 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Fatih Satılmış yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya  Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Fatih Satılmış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.( İHA)

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27 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Asayiş

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