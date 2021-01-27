SİVAS’A GELDİ MALATYA’DA SES YOK!

Malatya’da yıllardan beri dillerde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projelerden biri de Hızlı Tren konusu. İktidar partisi vekilleri her dönem bu proje için müjdeler verirken, kamuoyu bu ifadelerin sonuç bulmasını bekliyor. Malatyalılar hızlı trenin Sivas’a kadar gelmesine sevinirken, bu hizmetten Malatya’nın mahrum bırakıldığını ifade ettiler. Sivas- Malatya arası hızlı tren hattının henüz kâğıt üzerine projesi yapılıyor. İlk kazma kısa zamanda vurulacak gibi gözükmüyor.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin devamı olan Sivas-Malatya Yüksek Hızlı Tren Projesi hakkında ise net bir gelişme bulunmuyor.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı tren Projesinde ilk test sürüşü gerçekleştirilmesinin ardından gözler yeniden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin devamı olan Sivas-Malatya arasında faaliyete geçmesi planlanan Yüksek Hızlı Tren Projesine çevrildi.
Malatya’ya 2023’te getirilmesi planlanan Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın yapım ihalesi konusunda yetkili ağızlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.
Geç başlayan ve geç biten işlerden yorulan Malatya hızlı treni de daha uzun yıllar bekleyecek gibi gözüküyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda BUSABAH TV youtube kanalında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’da “İlk kazma kısa zamanda vurulmaz” demişti. Malatyalılar hızlı treni yıllardır bekliyor ancak görülen o ki daha çok bekleyeceğiz.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.