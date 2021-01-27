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27 Oca 2021 - 13:00- Gündem G: 27 Oca 2021 - 11:04

SİVAS’A GELDİ MALATYA’DA SES YOK!

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı tren Projesinde ilk test sürüşü gerçekleştirildi. Test sürüşü için Yozgat Yerköy'den hareket eden hızlı tren ilk kez Sivas'a geldi. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşımı 2 saate düşürecek.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Malatya’da yıllardan beri dillerde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projelerden biri de Hızlı Tren konusu. İktidar partisi vekilleri her dönem bu proje için müjdeler verirken, kamuoyu bu ifadelerin sonuç bulmasını bekliyor. Malatyalılar hızlı trenin Sivas’a kadar gelmesine sevinirken, bu hizmetten Malatya’nın mahrum bırakıldığını ifade ettiler. Sivas- Malatya arası hızlı tren hattının henüz kâğıt üzerine projesi yapılıyor. İlk kazma kısa zamanda vurulacak gibi gözükmüyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin devamı olan Sivas-Malatya Yüksek Hızlı Tren Projesi hakkında ise net bir gelişme bulunmuyor.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı tren Projesinde ilk test sürüşü gerçekleştirilmesinin ardından gözler yeniden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin devamı olan Sivas-Malatya arasında faaliyete geçmesi planlanan Yüksek Hızlı Tren Projesine çevrildi.  

Malatya’ya 2023’te getirilmesi planlanan Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın yapım ihalesi konusunda yetkili ağızlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Geç başlayan ve geç biten işlerden yorulan Malatya hızlı treni de daha uzun yıllar bekleyecek gibi gözüküyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda BUSABAH TV youtube kanalında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’da  “İlk kazma kısa zamanda vurulmaz” demişti. Malatyalılar hızlı treni yıllardır bekliyor ancak görülen o ki daha çok bekleyeceğiz.

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27 Oca 2021 - 13:00 Malatya- Gündem

Muhabir Sinem Hatun Davut

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