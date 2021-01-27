“8 YIL SONRA YANLIŞ YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
Büyükşehir Yasası ile hizmet kalitesi ve hızı düştü.8 yıl sonra yanlış yaptıklarını kendileri de anladı.Hayata geçirilecek ‘kırsal mahalle’ uygulamasından tüm mahalleler yararlandırılmalı, vatandaşın çilesi az da olsa azaltılmalı.
dedi.
Ağbaba, CHP’li belediyelerin kendi bölgelerinde bu yönde çalışmalara başladığını kaydetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Büyükşehir yasasının çok büyük mağduriyetler yarattığını belirterek,
Mahallelerin hizmete erişimi neredeyse imkansız hale geldi. Büyükşehir yasası meclise geldiğinde defalarca söz alıp bu yasanın köyleri çok büyük sıkıntıya sokacağını söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada söylediklerimizde ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor” dedi. 2012’de çıkarılan Büyükşehir Yasası ile 30 ilde 16 bin 220 köyün mahalleye dönüştürdüğünü belirten Ağbaba, “AKP’nin ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile siyaset yapmasının çilesini halk çekiyor.
ifadelerini kullandı.
DİLİMİZDE TÜY BİTTİ
Ağbaba,
Büyükşehir Yasası çıkacağı zaman CHP olarak bütün beldelere sandık kurduk, kamuoyu yoklaması yaptık. Büyükşehir Yasası’nın halkı mağdur edeceğini gördüğümüz bazı maddelerine muhalefet ettik.Aradan 8 yıl geçtikten sonra AKP ne kadar yanlış yaptığını anladı. Büyükşehir Yasası’yla ilgili çeşitli değişiklikler yaparak aslında yanlış yaptıklarını da itiraf ediyor. 30 büyükşehirde mahalleye dönüştürülen köylerin statüsü ile ilgili değişiklikler açık bir itiraf ve pişmanlıktan başka bir şey değildir.
dedi.
SU ÜCRETLERİNDE İNDİRİM SAĞLANACAK
Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde ‘köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Başvurmaları halinde “kırsal mahalle” statüsüne kavuşacak köyler, beldeler için vergi, harç ve su ücreti ödemelerinde muafiyet ve indirimler sağlanacak.
ifadelerini kullandı.
TÜM BELEDİYELERİN DUYARLI DAVRANACAĞINA İNANIYORUZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,
Geçmişte yaşanılan sıkıntıların bir daha yaşanmaması için, yerel yöneticiler tarafından belirtilen statüdeki tüm mahalle muhtarları ve yöre halkı uyarılarak gerekli başvuruların yaptırılması büyük önem arz ediyor.Başvuran ve kabul edilen köy veya beldelerde yaşayanlar vergi, su ve benzeri ödemelerde indirimli yararlanacakken, başvuru yapamayan mahallelerde indirimsiz hayat, beraberinde ciddi yeni sorunlar yaratacaktır. Kırsal mahalle uygulamasından Malatya’nın tüm mahallelerinin yararlanması için azami çaba gösterilmelidir.Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizden bu konuyu hassasiyetle takip etmelerini isteyeceğiz. Aynı duyarlılığı diğer belediyeler ve büyükşehir belediyesinden de bekliyoruz.
dedi. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.