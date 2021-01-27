27 Oca 2021 - 12:00- Siyaset

“8 YIL SONRA YANLIŞ YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Büyükşehir Yasası ile hizmet kalitesi ve hızı düştü.8 yıl sonra yanlış yaptıklarını kendileri de anladı.Hayata geçirilecek ‘kırsal mahalle’ uygulamasından tüm mahalleler yararlandırılmalı, vatandaşın çilesi az da olsa azaltılmalı” dedi.