550 milyon lira yatırım yapıldı

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Devlet Su İşleri (DSİ) Elazığ 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar ve Malatya ilçe belediye başkanları ile birlikte DSİ yatırımlarını ve projelerini değerlendirme toplantısı düzenledi.

DSİ Malatya 92.Şube Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Çalık, son 18 yılda DSİ tarafından Malatya’ya depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmaları ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla 1 milyar 400 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

“ÇİFTÇİLERE 113 MİLYON LİRA ZİRAİ GELİR”

Çalık, DSİ tarafından kentteki tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün, diğer sektörlerin de itici sektörü olduğu belirterek, son iki yılda 2 baraj, 4 sulama tesisinin inşa edildiğini, 169 bin 740 dekar arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 113 milyon lira ilave zirai gelir sağlandığını belirtti.

Malatya’da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek yatırımlara devam edileceğine işaret eden Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl DSİ yatırımları arasında Yazıhan ilçemizde 28 bin 300 dekar daha araziyi suya kavuşturacak Boztepe Barajı pompaj sulaması ve 174 bin dekar araziyi sulayacak Yoncalı Barajının gövde, ön yüzü ve vana odalarının tamamlanması ile barajın sulama isale tünelinde çalışmalar devam edecektir. Doğanşehir Elmalı ve Erkenek Göleti, Darende Çınarköy ve Ayvalı Göleti, Hekimhan Kurşunlu ve Karadere Göleti, Kuluncak Karaçayır Göleti, Akçadağ Taşevler Göleti çalışmaları bu yok devam edecek işler arasındadır.”

“BU YIL 4 GÖLET VE 6 SULAMA TESİSİ TAMAMLANACAK”

Çalık, yer altı barajlarıyla ilgili yatırımlara başlanılacağını belirterek, “Hekimhan ilçemizde Sarıkız, Arapgir ilçemizde Deregezen bölgesine yer altı barajları yapılacaktır. Bu yıl 1 baraj, 4 gölet, 6 sulama tesisi ve 2 kamulaştırma çalışmaları tamamlanacak ve 26 bin 450 dekar arazi sulamaya açılmış olacaktır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“18 YILDA 376 BİN DEKAR ARAZİ SULAMAYA AÇILDI”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, DSİ’nin Malatya’ya son 18 yılda 10 baraj, 11 sulama tesisi, 46 taşkın koruma dahil toplamda 80 tesisi kazandırdığını ve 376 bin 850 dekar araziyi sulamaya açtığını ifade etti.

“BAKAN PAKDEMİRLİ İLE GÖRÜŞTÜ”

DSİ Elazığ 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar da, toplantının çok verimli geçtiğini, sulama, taşkın koruma, yer altı barajları dahil tüm yatırımları değerlendirdiklerini söyledi.Çalık, toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla görüşerek, kent için ayrılan ödeneğin arttırılmasını istedi. (Bülten)