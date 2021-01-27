Emekliler esneklik istiyor

Toplu taşıma araçlarına tedbirler dolayısıyla binemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar adeta isyan ettiler. Kendileri için bir esneklik yapılmasını talep eden vatandaşlar BUSABAH gazetesine konuşarak bu konudaki sıkıntılarını anlattılar.

Devletin aldığı tedbirlerin kendi sağlıklarını korumak için aldığını dile getiren 67 yaşındaki Mustafa Temelli isimli vatandaş, devlete karşı boyunlarının kıldan ince olduğunu söyledi.

“İŞLERİMİZİ YAPAMIYORUZ”

Araçlara binemedikleri için mağdur olduklarını öne süren Temelli,

Alınan tedbirlere karşı değiliz, ama bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Merkezde işimiz olduğu halde araçlara binemiyoruz. Taksiyle gelelim desek ücretler çok pahalı. Zaten aldığımız maaş ne ki, biz bunu taksiye verelim. Otobüslere binemiyoruz, minibüslere binemiyoruz, yürümek zorunda kalıyoruz. Bu Allah’tan reva mı? Her şey bizim için ama bu konuda gerçekten mağduruz. İşlerimizi yapamıyoruz. Bu konuda biraz esneklik istiyoruz.

diye konuştu.

“EKMEK ALAMAYA DAHİ BEN GİDİYORUM”

87 yaşındaki Emin Özgül isimli vatandaş ise,

Ben yaşlı bir insanım. Evde yaşlı bir hanımım var. Mecburen bütün işleri ben kendim görüyorum. Bir fatura ödemeye, bir ekmek almaya dahi ben gidiyorum. Mecburen maaşımı alacağım. Otobüse binemiyoruz. Minibüsler ceza yeriz korkusuyla bizleri almaya cesaret edemiyorlar. Bize belirli saatlerde araç verilmesini istiyorum.

şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Emeklilerin maddi sıkıntılar içerisinde olduğunu belirten Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner ise, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların toplu taşıma araçlarına binememe noktasında mağdur olduklarını öne sürdü.

“EMEKLİLER SIKINTI İÇERİSİNDELER”

“Aşağı yukarı 3 aydan bu yana toplu taşıma araçlarına binemiyoruz” diyen Başkan Tangüner, şunları kaydetti:

Toplu taşıma araçlarına binemediklerinden dolayı emekli arkadaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Kimsesi olmayan emekliler de çok fazla. Özellikle kimsesi olmayan emekli arkadaşlarımız toplu taşıma araçlarına binemedikleri için yaşamlarında problem yaşıyorlar. Çöşnük’te, 10 Bin Konutlar’da, Beydağı’nda ve Malatya’nın çeşitli uzak bölgelerinde emekliler yaşıyor. O insanlar nasıl gelecekler merkeze? En azından yetkililerin bu konuda bize yardımcı olmaları gerekiyor. Bu insanlar ne yapacak, bunların hiç mi bir ihtiyacı yok? ‘Bu insanların ihtiyaçlarını devlet karşılıyor veya belediyeler bu konuda yardımcı oluyor’ deniyor ama Malatya’da bir tane emekliye herhangi bir yardım veya emeklilerin elinde tutan olmadı. Bayağı sıkıntı içerisindeler. Emekli arkadaşlarımız bizi sürekli arıyor. Bu konuda çok mustaribiz. Minibüslere de binemiyoruz. Emekliler nasıl gelecek, hiç mi arkadaşlarımızın bir ihtiyacı yok. Bu kısıtlama bizim açımızdan belki faydalıdır, devletimiz bizi düşünerek bunu yapıyor ama bu konuda sıkıntılarımız var.