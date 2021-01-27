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27 Oca 2021 - 10:30- Sağlık

Koronavirüs Hastalarına Psikolojik Destek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından öğrenci ve personellere yönelik koronavirüs sürecinde Psikolojik Danışma Hizmeti verilmeye başlandı.
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Malatya İnönü Üniversitesi tarafından öğrenci ve personellere yönelik koronavirüs sürecinde Psikolojik Danışma Hizmeti verilmeye başlandı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Birimi tarafından çevrim içi (online) verilen psikolojik danışma hizmeti öğrenci ve personellere veriliyor.

Psikolog Nilgün Sürük tarafından verilen Psikolojik Danışma hizmetinden yararlanmak için İnönü üniversitesi web sitesinde belirtilen formun doldurulması gerektiği bildirilirken, ayrıntılı bilginin 0422 377 34 00 -143 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi. ( İHA)

# malatya İnönü Üniversitesi, Nilgün Sürük, Psikolojik Danışma, koronavirüs, malatya, sağlık, İHA, spor

27 Oca 2021 - 10:30 Malatya- Sağlık

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