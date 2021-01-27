Keskin Tepki Gösterdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, salgın nedeniyle geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin vergilerinin ertelenmesine ilişkin uygulamada mağdur esnafların listede yer almadığını belirtti ve

Karar verenler veya karar alanlar esnafın durumunu bilmiyor, Anadolu’da olup biteni görmüyorlar.

dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklamada,

Hükümetimizden sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mağdur olan esnaflarımıza yönelik vergi ertelenmesini talep ediyorduk. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen işyerlerinin vergileri ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın sosyal medya hesabında yayınladığı listede Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark bu kapsama alınmıştır. Bu listede yer alan esnaflarımız mağdurdur, ama bu liste eksiktir. 2 dönemdir okullar uzaktan eğitim veriyor, öğrenci servisleri ve özel halk otobüsleri, okul kantinleri ve kırtasiyeciler mağdur. Taksiciler, minibüsçüler, berberler, güzellik salonları, kuaförler, eğlence sektörü, seyyar satıcı esnafı mağdur. Aslında küçük esnaf ve sanatkârın tamamı salgından dolayı mağdurdur. Ne yazık ki 1 yıldır mağdur olan küçük esnaf ve sanatkârımız listede yer almamıştır. 1 yıldır okullar kapalı, servisçiden, kantincilerden ve kırtasiyecilerden tam vergi isteniyor. Aslında bu esnaflarımızın değil vergilerinin ertelenmesi, hiç vergi alınmaması gerekiyor. Karar verenler veya karar alanlar esnafın durumunu bilmiyor, Anadolu’da olup biteni görmüyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu konuda eksik bilgi verildiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya el atmasını ve müjde vermesini bekliyoruz, bu konudaki inancımız sonsuz.

ifadelerini kaydetti.

Keskin,

Salgın kısıtlamasından direk zarar gören esnaf ve sanatkârlarımızın ve yanlarında çalışanların sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz.

dedi. (Bülten)