Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Malatya ve bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bildirildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği dile getirilirken, rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Öte yandan açıklamada vatandaşlara sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. ( Haber Merkezi)