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26 Oca 2021 - 19:00- Sağlık G: 26 Oca 2021 - 18:15

Karabaş Otu Yağı Ve Bilinmeyenleri!

Karabaş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kimyacı Çetin Fırat,  Karabaş otu yağının faydalarını saymakla bitiremedi. Fırat, “Karabaş otu yağı bitkisel yağlar içerisinde en kapsamlı fayda sağlayan yağdır ve içlerinde tahta oturmayı hak eden kral karabaş otudur” dedi.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Karabaş otu ve soğuk pres yağının faydalarını açıklamadan önce Fırat, öncelikle bu otun içerisinde bulunanlara değindi. Fırat,

Karabaş otu içerisinde peril alkol, geraniol ve rosmarinik asit bulundururken A ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum minerallerini de bünyesinde barındırır. Karabaş otu yağının içinde bu maddelerin yanı sıra sineol, kufur, fenkon ve borneol da bulunur.

şeklinde konuştu.

Karabaş otu yağının anti-bakteriyel ve antiseptik özelliklerinin olduğunu ve bunların yanı sıra metabolizma üzerinde de mucizevi etkileri mevcut olduğunu ifade eden Fırat,

Örneğin yapısındaki geraniol maddesi sayesinde kansere karşı koruyucudur. Kanserli hücrelerin yayılmasını yani çoğalmasını peril alkol ile beraber engeller ve tümörleri yok edici özellik gösterir. Özellikle prostat, beyin, bağırsak ve meme kanserini engelleyici etki gösterir.

dedi.

KALBİN DOSTU

Karabaş otu yağının faydalarının saymakla bitmediğini açıklayan Fırat,

Kan dolaşımını düzenler, kalp kapakçıklarının düzgün çalışmasına yardım eder, damar sertliğinin giderilmesi ve damarların açılmasına yardımcı olduğu gibi kanı sulandırarak damarları genişletir. İçeriğinde bulunan sineol ile alerjilerin önüne geçmeye, astım hastalarının şikâyetlerini azaltmaya, nefesi açmaya, yüksek tansiyona, kolesterolü düzenlemeye, diyabet hastaların da kan şekerinin düşürülmesini sağlamaya, ödem atmayı, soğuk algınlığı, nezle ve griple ilgili şikâyetleri azaltmayı, ağız içinde ve diş etlerinde oluşan enfeksiyonları yok etmeyi sağlar.

ifadelerini kullandı.

SÜPER BİR AĞRI KESİCİ

Yine Karabaş otunun süper bir ağrı kesici olduğunu belirten Çetin Fırat,

Kas ve eklem ağrılarını keser, sırt ve bel ağrılarını, migrendeki şikâyetleri azaltır. Sinüzit iltihaplarını atarak büyük bir rahatlama sağlar. Balgam söktürücü olup, karaciğer ve böbrekleri çalıştırır. Kum ve taş dökmeyi tetikler, idrar söktürür, safrayı rahatlatır. Yani kısaca sindirim sistemini rahatlatır.

açıklamalarında bulundu. 

# Karabaş otu, ağrı kesici, Çetin fırat, a vitamini, c vitamini, soğuk algınlığı, nezle, grip, astım

26 Oca 2021 - 19:00 - Sağlık

Muhabir Sinem Hatun Davut

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