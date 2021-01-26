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26 Oca 2021 - 12:30- Gündem

“Salgın Bitti’ Diye Düşünmeyelim”

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya’da Koronavirüs vaka sayısı giderek azalıyor. Şimdiye kadar kaç aşı yapıldı, hastanelerde kaç entübe, yoğun bakım hastası olduğunu açıklayan ve BUSABAH gazetesine önemli bilgiler veren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya’da şimdiye kadar 15 bine yakın aşı yaptıklarını açıklayan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, hala 20 entübe, 40 civarında yoğun bakımlarda, 120-130 civarı pozitif yatan hasta olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bentli, vatandaşları bir kez daha uyararak,

Salgını bitti gibi düşünmeyelim, salgın hala devam ediyor. Eğer dikkat etmezsek bir boşlukta bu rakam o yaşadığımız pik noktalarına ulaşabilir.

dedi.

Vaka sayılarında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da bir düşüş olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, bu durum vatandaşların biraz daha rahat davranmasına neden olduğu için kendilerini korkuttuğunu söyledi.

“REAKSİYON GÖSTEREN HASTAMIZ OLMADI”

Vaka oranlarının giderek düştüğüne dikkat çeken ve tedbirlere ciddi bir şekilde uyulmasını isteyen Prof. Dr. Bentli,

Gerçekten artık zorunlu olmadan dışarıya çıkışlar çok daha fazla olduğunu çarşı ve merkezde görüyoruz. Şu anda beklentimiz bu sayıların daha da aşağıya düşmesi ama mevcut sayının altına daha düşmüyor. Bundan 15 gün öncesindeki vaka sayısına göre şu anda yüzde 20 oranında bir azalma daha var. Ama hala tedbirlerin bırakılmamasını ve bu tedbirlere ciddi bir şekilde riayet edilmesini vatandaşlarımızdan istiyoruz. Öte yandan filyasyon ekiplerimiz bayağı bir azaldı. Bu ekiplerin büyük bir kısmını aşılamaya yönlendirdik. 85 yaş üstü tüm bireyler ki, bu bireylerin evlerinde 65 yaş ve üstü bireyler varsa randevu alarak aşılanıyorlar. Bugünde itibaren de Sağlık Bakanı bir twett attı, 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız da randevu alarak aşılanmasına başlandı. Bu konuda çok şükür herhangi bir reaksiyon gösteren hastamız olmadı. Şu anada kadar yaklaşık 15 bin aşı yaptık. 2.parti aşı da ülkemize indi. Toplumun yüzde 65’inden daha fazlasında aşılama yaparsak inşallah çok büyük bir aksilik olmadıkça bu salgını bitirmiş olacağız. Bunun için daha çok erken.

diye konuştu.

“AŞININ ETKİNLİĞİ HALA BAŞLAMADI”

“Etrafında pozitif vaka, COVİD-19‘dan vefat eden görmeyen insanlar biraz rehavete kapılıyor” diyen Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

Nasıl olsa 15-20 güne kadar aşımı yaptırırım veya bir aya kadar herkes aşılanır’ diye düşünüyorlar ama bu da böyle olmayabilir. Çünkü aşıda belli bir kapasite var. Sayın Cumhurbaşkanımız şubat ayına kadar 50 milyon aşı gelecek’ dedi ama ne olur ne olmaz, bir aksilik gelişebilir. Belki bir COVİD dalgası yaşayabiliriz Allah vermesin. Ayrıca hastanelerimiz çok şükür rahatladı. Ama tabi hala yaklaşık 20 entübe hastamız yoğun bakımlarımızda yatıyor. 40 civarında da yoğun bakımlarda yatan hastamız var. İl genelinde servislerde de hala 120-130 civarı pozitif yatan hastamız var. Salgını bitti gibi düşünmeyelim, salgın hala devam ediyor. Eğer dikkat etmezsek bir boşlukta bu rakam o yaşadığımız pik noktalarına ulaşabilir. Çünkü aşının etkinliği, aşının yapılma oranı henüz başlamadı. Bildiğiniz gibi Avrupa’da hala aşıya bizden daha önce başlamalarına rağmen, aşıyı bizim kadar yapmadılar ama çok ciddi bir şekilde ölümler, hastane doluluk oranları seyrediyor. Biz salgını bitmiş gibi düşünürsek aynı yanılgıya biz de düşersek biz de üçüncü bir dalgayı maalesef görebiliriz. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmaları lazım.

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26 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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