Malatya'da silahlı saldırı



Olay, saat 18.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslantepe Höyüğü Mevkii'nde C.Ö. ve S.Ş.'yi silahla vurarak yaralayan şüpheliler kaçtı. Yaralılardan C.Ö. özel aracı ile geldiği Çatyol Mevkii'nde 112 ekiplerini arayarak yardım isterken, diğer yaralı S.Ş. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kendilerini yaralayan şahısları tanımadıklarını belirten yaralıların tedavileri sürerken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.( İHA)