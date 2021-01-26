Malatya'da silahlı saldırı

Olay, saat 18.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslantepe Höyüğü Mevkii'nde C.Ö. ve S.Ş.'yi silahla vurarak yaralayan şüpheliler kaçtı. Yaralılardan C.Ö. özel aracı ile geldiği Çatyol Mevkii'nde 112 ekiplerini arayarak yardım isterken, diğer yaralı S.Ş. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kendilerini yaralayan şahısları tanımadıklarını belirten yaralıların tedavileri sürerken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.( İHA)
26 Oca 2021 - 11:38- Asayiş Güncelleme: 26 Oca 2021 - 11:48
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.