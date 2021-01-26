İşsiz, Özel Sektör Yerine Kamu İstiyor!

Busabah TV Youtube kanalında Sinem Hatun Davut’un sorularını yanıtlayan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Malatya’nın kanayan yarası işsizliği parmak bastı.

Busabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un Siyaset Ajandası Programı’na konut olan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’nın işsizlikle mücadelesine 6.Bölge teşviklerinin çare olacağını kaydetti.

MALATYA EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Malatya’nın öncelikli sonlarının başında kuşkusuz işsizlik geliyor. Ciddi anlamda bir iş ihtiyacının olduğu aşikâr. İŞKUR önünde uzayan iş arayan kuyruklarına 6. Bölge Teşviklerinin can suyu olacağını iddia eden Tüfenkci, bu teşviklerin yararlarını anlattı. Söz konusu teşvikler, Malatya sanayisi ve ekonomisi adına büyük önem arz ediyor.

MALATYA TERCİH EDİLİYOR

6.Bölge Teşviklerinin organize sanayisinde müthiş bir talep patlaması yaratacağını kaydeden Tüfenkci,

Bu teşviklerle işçilerin SSK Primleri devlet tarafından karşılanacak. Elektrik, vergi teşvikleri ve kredi kolaylığı sağlanıyor. Dolayısıyla büyük kurumsal firmalar yatırım yapacakları zaman bu tür teşvikleri olan illeri tercih ediyorlar. Nitekim de tercih ettiler.

dedi.

“İLAVE İSTİHDAM 17 BİNİ BULDU”

Malatya’nın yatırımlar noktasında dikkat çektiğini kaydeden Tüfenkci,

İnşaatı devam eden, biten çok fabrikamız var. Şu anda Sanayi Bakanlığımızdan parselasyon bekleyen firmalar var. Bunlar 88-100 arasında. Parselasyon bittiğinde bu firmalara yeni fabrika yapma imkânı sağlamış olacağız. Her birinde ortalama 500 bin çalışsa ortalama 10 bin istihdam demektir. Şu ana kadar ilave istihdam 17 bin.

ÖZELDEN ZİYADE TALEP KAMUDA YOĞUNLAŞIYOR

Pandemi sürecinde olmamıza rağmen kapanan fabrika olmadığını belirten Tüfenkci,

Bu süreçte bildiğim kadarıyla kapanan fabrika olmadı. Şu anda da birçok fabrika alım yapıyor. Bizzat bizle görüşen fabrika sahipleri, bize müracaat eden kişilerin kendilerine yönlendirmemizi söylüyorlar. Ama baktığımız zaman birçok kesim de özel fabrikalarda çalışmak istemiyor. İlla devlet, belediye işi olsun istiyorlar. Biraz sıkıntı burada var. Böyle bir algı var. Hastanede ve belediyede temizlik işçisi olarak çalışayım ama fabrikada çalışmayayım. Tabii kamu alımları sınırlı eskisi gibi olmuyor. Artık noter kurasıyla gerçekleşiyor, İŞKUR üzerinden yapılıyor.