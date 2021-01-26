Habersiz Parti Üyesi Yapılabilir Mi?

İnsanların haberi olmadan partilere üye yapılabilir mi? Bu konuyla alakalı konuşan ve kendi üyelik sistemlerini anlatan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, BUSABAH gazetesine kısa bir değerlendirme yaptılar.

Kendi üyelik sitemlerini anlatan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, kendilerinde üye formu bulunduğunu ve üye olacak kişinin kimlik bilgileriyle birlikte partilerine başvuru yapmasının gerektiğini söyledi.

“GENEL MERKEZE GÖNDERİYORUZ”

Üyeliklerinin Genel Merkezlerinde yapıldığını vurgulayan Başkan Samanlı,

Partide üyelik formu dolduruluyor. Önceleri üyelikleri karar defteriyle birlikte gönderiyorduk, 2 ay kadar yönetim kararı alınması gerekiyordu, partiler sisteminden dolayı şu anda bu kararı kaldırıldı. Üyelik formunun biz burada dolduruyoruz, kaşeliyoruz, imzalıyoruz. Ondan sonra genel merkeze gönderiyoruz. Genel Merkez orada sisteme girebiliyor. Biz burada sisteme giremiyoruz. MHP’de böyle. Kişiden habersiz üye yapılabiliyor. AK Parti veya CHP’de nasıl bilmiyorum ama verileri Genel Merkezin girmesi gerekiyor bizde. Biz o kişiyi üye yapamıyoruz. Biz sadece formu dolduruyoruz, formu Genel Merkeze gönderiyoruz. Kimlik bilgileriniz varsa istenirse üye yapılabilir. Bunun önüne kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Bu insanların kişilik haklarını da bir nevi saldırı gibi oluyor. İnsanın haberi olmadan, herhangi bir partiyi tercih etmeden, bir partiye üye yapılıyorsa bu elbette ki yanlıştır.

diye konuştu.

“BU UYGUN BİR ŞEY DEĞİL”

Üyelik sürecini anlatan ve insanların partilerine üye olmaktan çekindiklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım,

Sizin izniniz olmadan biz üye yapmıyoruz. TC Kimlik numaranız bir kişinin eline geçmişse isme ve soy isime gerek kalmadan üye yapılabilir, bu uygun bir şey değil. İnsanların rızası alınmadan üyelik yapılmaz. Üye olacak insan partimize geliyor, partimize iyi ısınıyor, partimizi anlatıyoruz ve sonra üye olup olmayacağını soruyoruz. İnsanlarımızın bize veya diğer siyasi partilere karşı çekinceleri var. ‘Ben AK Parti’ye Üye olursam yarın çocuklarım sınava girerse herhangi bir sıkıntı olmaz, ama size üye olursam yarın sınava girerse ‘siz başka bir partiye üyesiniz’ diye sıkıntı olur’ diyor. İnsanlar bize üye olmaktan çekiniyorlar.

şeklinde konuştu.