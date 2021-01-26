Busabah Malatya Busabah Malatya
26 Oca 2021 - 10:29- Siyaset G: 26 Oca 2021 - 10:50

Habersiz Parti Üyesi Yapılabilir Mi?

İnsanların haber olmadan partilere üye yapılabilir mi sorularını yanıtlayan siyasi parti il başkanları, insanlardan habersiz üye yapmanın doğru bir şey olmadığını ifade ettiler.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask

İnsanların haberi olmadan partilere üye yapılabilir mi? Bu konuyla alakalı konuşan ve kendi üyelik sistemlerini anlatan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, BUSABAH gazetesine kısa bir değerlendirme yaptılar.

Kendi üyelik sitemlerini anlatan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, kendilerinde üye formu bulunduğunu ve üye olacak kişinin kimlik bilgileriyle birlikte partilerine başvuru yapmasının gerektiğini söyledi.

“GENEL MERKEZE GÖNDERİYORUZ”

Üyeliklerinin Genel Merkezlerinde yapıldığını vurgulayan Başkan Samanlı,

Partide üyelik formu dolduruluyor. Önceleri üyelikleri karar defteriyle birlikte gönderiyorduk, 2 ay kadar yönetim kararı alınması gerekiyordu, partiler sisteminden dolayı şu anda bu kararı kaldırıldı. Üyelik formunun biz burada dolduruyoruz, kaşeliyoruz, imzalıyoruz. Ondan sonra genel merkeze gönderiyoruz. Genel Merkez orada sisteme girebiliyor. Biz burada sisteme giremiyoruz. MHP’de böyle. Kişiden habersiz üye yapılabiliyor. AK Parti veya CHP’de nasıl bilmiyorum ama verileri Genel Merkezin girmesi gerekiyor bizde. Biz o kişiyi üye yapamıyoruz. Biz sadece formu dolduruyoruz, formu Genel Merkeze gönderiyoruz. Kimlik bilgileriniz varsa istenirse üye yapılabilir. Bunun önüne kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Bu insanların kişilik haklarını da bir nevi saldırı gibi oluyor. İnsanın haberi olmadan, herhangi bir partiyi tercih etmeden, bir partiye üye yapılıyorsa bu elbette ki yanlıştır.

diye konuştu.

“BU UYGUN BİR ŞEY DEĞİL”

Üyelik sürecini anlatan ve insanların partilerine üye olmaktan çekindiklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım,

Sizin izniniz olmadan biz üye yapmıyoruz. TC Kimlik numaranız bir kişinin eline geçmişse isme ve soy isime gerek kalmadan üye yapılabilir, bu uygun bir şey değil. İnsanların rızası alınmadan üyelik yapılmaz. Üye olacak insan partimize geliyor, partimize iyi ısınıyor, partimizi anlatıyoruz ve sonra üye olup olmayacağını soruyoruz. İnsanlarımızın bize veya diğer siyasi partilere karşı çekinceleri var. ‘Ben AK Parti’ye Üye olursam yarın çocuklarım sınava girerse herhangi bir sıkıntı olmaz, ama size üye olursam yarın sınava girerse ‘siz başka bir partiye üyesiniz’ diye sıkıntı olur’ diyor. İnsanlar bize üye olmaktan çekiniyorlar.

şeklinde konuştu.

# Bilal Yıldırım, yeniden refah partisi, mesut samanlı, ak parti, chp, mhp, parti üyelik, malatya haber, malatya, Başkan, Başkanı

26 Oca 2021 - 10:29 Malatya- Siyaset

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Atlı: Basın özgürlüğü son derece önemlidir mask
Atlı: Basın özgürlüğü son derece önemlidir
"Hakaretten Medet Uman Bir Parti Haline Geldi" mask
"Hakaretten Medet Uman Bir Parti Haline Geldi"
"Yeni bir Battalgazi İnşa Ediliyor" mask
"Yeni bir Battalgazi İnşa Ediliyor"
Bükte: Büyükşehirde İşçilerin SSK Primleri Eksik Yatırılıyor mask
Bükte: Büyükşehirde İşçilerin SSK Primleri Eksik Yatırılıyor
“GEÇ BİTEN İŞLERE NEDEN OLAN YASA DEĞİŞTİRİLSİN” mask
“GEÇ BİTEN İŞLERE NEDEN OLAN YASA DEĞİŞTİRİLSİN”
“Marka Şehir Haline Getirmek İçin Gayret Ediyoruz” mask
“Marka Şehir Haline Getirmek İçin Gayret Ediyoruz”
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI! mask
YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI!
“Önümüzdeki haftada duyarsınız” mask
“Önümüzdeki haftada duyarsınız”
Malatya'da deprem mask
Malatya'da deprem
Vatandaşlar ‘Suçlu Çakır’ Dedi; Çakır Kabul Etmedi mask
Vatandaşlar ‘Suçlu Çakır’ Dedi; Çakır Kabul Etmedi
“2 Tane Oyuncu Alacağız” mask
“2 Tane Oyuncu Alacağız”
İntihar eden genç kız ağır yaralandı mask
İntihar eden genç kız ağır yaralandı

GALERİ

Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı mask
Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı
İntihar eden genç kız ağır yaralandı mask
İntihar eden genç kız ağır yaralandı
Donmak Üzereydiler! mask
Donmak Üzereydiler!
Engin de 400 TL’lik zam talebinde bulundu mask
Engin de 400 TL’lik zam talebinde bulundu
Kızılay, Malatya'da Bin 500 Kalifiye Eleman Alacak mask
Kızılay, Malatya'da Bin 500 Kalifiye Eleman Alacak
Çantasından 3 Kilo Esrar Çıktı mask
Çantasından 3 Kilo Esrar Çıktı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL