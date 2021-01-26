Malatya Havalimanı yeni terminal binasının ihalesi yapıldı ve ihaleyi kazanan yüklenici firma şantiye kurma çalışmalarına başladı. Mevcut terminal binasının yolcu kapasite yetersizliğinden dolayı hava ulaşımında yaşanılan sıkıntı, yeni terminal binasının açılmasıyla sona erecek. Bu sayede kente gelecek yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak turizm ve ticari faaliyetler daha da hareketlenecek.

Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binası ek tesisler, havalimanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi, ısı ve güç merkezi, apron ve yer hizmetleri araç sahası ile toplamda 50 bin metrekare alanda inşa edilecek ve yaklaşık 246 milyon liraya mal olacak.

“UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 392 ARTTI”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz ile birlikte şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Çalık burada yaptığı açıklamada, Malatya’nın ekonomik ve sosyal gelişiminde ulaşım imkanlarının büyük önem taşıdığını belirterek, kentte 2003 yılında 1096 olan uçak trafiğinin 2019 yılında yüzde 392 artışla 5 bin 389'a yükseldiğini, 89 bin olan yolcu sayısının 750 bine yaklaştığını kaydetti.

“246 MİLYON LİRA MALİYET”

Malatya Havalimanı'nın terminal binası yolcu kapasitesi yetersizliği sorununun çözümü için yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının yapımına başlandığını işaret eden Milletvekili Çalık, şöyle konuştu:

27 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binasında 500 araçlık otopark yer alıyor. Malatya Havalimanı sayesinde bölgenin turizm ve ticaret faaliyetleri daha da artacak. Ek binalarla ve bağlantı yolları ile 246 milyon liralık bir yatırımdır. Bu yatırımın temel atma töreni 6 Şubat’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek ve 16 Şubat 2023’te hizmete girecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

(Bülten)