“Koltuğun hakkını vermeyenler vebal içerisindeler”

Çalışmalarıyla adında sıkça söz ettiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çalışmalarının seçim propagandası olarak düşünenlere bir cevap verdi. Başkan Sadıkoğlu, kimin ne düşündüğünün önemli olmadığını belirterek,
Önemli olan bulunduğunuz koltuğun hakkını vermek. Bu koltuğun hakkını vermeyenler, yıllardan bu yana köşe başını tutanlar, vebal içerisindedir.
dedi.
Kimin ne düşündüğünün kendisi için önemli olmadığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Allah rızası için çalıştıklarını söyledi.
“ALLAH DAİMA YANIMIZDA”
Malatya’ya daha iyi çalışmalar yapacaklarını açıklayan Başkan Sadıkoğlu,
Ben şuna inanıyorum, Önemli bulunduğunuz koltuğun hakkını vermek. Bu koltuğun hakkını vermeyenler, yıllardan bu yana köşe başını tutanlar vebal içerisindedir. Biz aynı durumda olup da vebale girmemek adına, bulunduğumuz görev içerisinde ‘neyi hizmet olarak buraya yapabiliriz, Malatya’ya nasıl bir eser bırakabiliriz, karda nasıl iz bırakabiliriz ki, bizim arakamızdan da birileri bunu takip edebilsin?’ diye bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Temel felsefemiz bu ve Allah’ın da yardımları da daima bizimle olduğunu da görüyoruz. İnşallah Malatya’ya daha iyi şeyler de yapmaya çalışacağız.
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.