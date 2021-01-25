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25 Oca 2021 - 12:00- Gündem

“Koltuğun hakkını vermeyenler vebal içerisindeler”

Göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalarla ve özellikle son zamanlarda başlattığı “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” kampanyasıyla ismini sıkça duyuran Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çalışmalarının seçim propagandası olarak düşünenler için BUSABAH gazetesine konuştu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Çalışmalarıyla adında sıkça söz ettiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çalışmalarının seçim propagandası olarak düşünenlere bir cevap verdi. Başkan Sadıkoğlu, kimin ne düşündüğünün önemli olmadığını belirterek,

Önemli olan bulunduğunuz koltuğun hakkını vermek. Bu koltuğun hakkını vermeyenler, yıllardan bu yana köşe başını tutanlar, vebal içerisindedir.

dedi.

Kimin ne düşündüğünün kendisi için önemli olmadığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Allah rızası için çalıştıklarını söyledi.

“ALLAH DAİMA YANIMIZDA”

Malatya’ya daha iyi çalışmalar yapacaklarını açıklayan Başkan Sadıkoğlu,

Ben şuna inanıyorum, Önemli bulunduğunuz koltuğun hakkını vermek. Bu koltuğun hakkını vermeyenler, yıllardan bu yana köşe başını tutanlar vebal içerisindedir. Biz aynı durumda olup da vebale girmemek adına, bulunduğumuz görev içerisinde ‘neyi hizmet olarak buraya yapabiliriz, Malatya’ya nasıl bir eser bırakabiliriz, karda nasıl iz bırakabiliriz ki, bizim arakamızdan da birileri bunu takip edebilsin?’ diye bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Temel felsefemiz bu ve Allah’ın da yardımları da daima bizimle olduğunu da görüyoruz. İnşallah Malatya’ya daha iyi şeyler de yapmaya çalışacağız.

diye konuştu.

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25 Oca 2021 - 12:00 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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