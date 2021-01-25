25 Oca 2021 - 12:00- Gündem

“Koltuğun hakkını vermeyenler vebal içerisindeler”

Göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalarla ve özellikle son zamanlarda başlattığı “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” kampanyasıyla ismini sıkça duyuran Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çalışmalarının seçim propagandası olarak düşünenler için BUSABAH gazetesine konuştu.