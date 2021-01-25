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25 Oca 2021 - 11:00- Yaşam

Hatun Nine Konuştu

Elazığ’da 6.8’lik depremde 5 katlı apartmanın enkazından 17 saat sonra çıkarılırken başörtüsü istemesiyle dikkat çeken 8 çocuk annesi 70 yaşındaki Hatun Yamış, yaşadıklarını anlattı. Hatun nine, "Enkaz altında ağladık, kızım bana bende kızıma hakkımı helal ettim” dedi.
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24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı da çökmüş, 8 çocuk annesi 70 yaşındaki Hatun Yamış kızıyla beraber enkaz altında kalmıştı. Enkazdan 17 saat sonra sağ olarak çıkartılan Hatun nine, enkaz altından çıkarılmadan başörtüsü istemesiyle dikkat çekmişti. Hatun nine ve eşi, İHA muhabirine deprem gecesini anlattı.

“KIZIM BANA BENDE KIZIMA HAKKIMI HELAL ETTİM”

Deprem sırasında evde olduğunu anlatan Hatun Yamış,

Odadan salona geçtim. Kızım da geldi. Oturmadan kızım ’Anne deprem oluyor’ dedi. Ben gittim kapıyı tuttum. Kızım da aşağı gitti. Ben kapıyı tuttum ve lambaya baktım. Elektrikler gitti. Kapıyı açayım dedim, o sırada ne olduysa kendimi görmedim. Düştüm ne olduğunu bilemiyorum. Kızım aşağıdan bağırıyor ‘anne anahtar al’, ben anahtarı nasıl alayım karanlıktı. Bir kadının daha sesi geliyordu. Enkaz altında ağladık. Kızım bana bende kızıma hakkımı helal ettim. 17 saat enkaz altında kaldık. Daha sonra beni çıkarttılar. Başım açıktı. Ben dışarı başım açık çıkmam dedim. Yeleğimi çıkartıp başıma örttüm. Ben çıktım, kızımı çıkarın dedim. Seni hastaneye götürelim, onu da çıkartalım dediler. Beni hastaneye götürdüler. Daha ne oldu bilmiyorum.

dedi.

“BAKTIM BİNA YOK, EV YERLE BİR OLMUŞ”

Hatun Yamış’ın eşi Cengiz Yamış da,

Bir baktım gittik geldik. Deprem olduğunu anladık. İçeride kalabalık ağlama ve sızlama var. Herkes dışarı koştu. Dedi deprem oldu. Aşağı indik, kapıya bir ticari araç geldi. Beni çarşıya götür dedim. Geldim baktım bina yok, ev yerle bir olmuş. Kalabalık ve yanaşamıyoruz. Orada kaç saat kaldık hatırlamıyorum. Oradan beni hastaneye getirmişler. Hemşire bana iğne yapmış. Ben daha bir şey göremedim. Sabah 10’da ayıktım. Ondan sonra telefon geldi ve ‘Hatun ablayı çıkardılar’ dediler. 1 saat sonra kızımı çıkardılar ve hastaneye getirdiler. Sonra da 1 ay hastanede kaldık. Allah'a çok şükür. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Allah biri bin etsin. Devlet olmasa bizde yokuz. Bize yardım etti. Bakanlar ve milletvekilleri geldi. Hepsi bizi sordular.

diye konuştu. (İHA)

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25 Oca 2021 - 11:00 - Yaşam

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