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24 Oca 2021 - 17:16- Spor G: 24 Oca 2021 - 17:21

Yeni Malatya Stadı'nın zemini tepki çekti

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray mücadelesine Yeni Malatya Stadı'nın bozuk zemini damga vurdu.

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Kötü saha koşulları nedeniyle Galatasaraylı Sofianne Feghouli maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Yeni  Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına bozuk saha zemini damga vurdu. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni  Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. ( İHA)

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24 Oca 2021 - 17:16 Malatya- Spor

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