Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
24 Oca 2021 - 16:36- Spor Güncelleme: 24 Oca 2021 - 16:41
İlk yarı golsüz geçti
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.