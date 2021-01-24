Kural ihlali affedilmedi

Yeni tip koronavirüs ( Covid-19) önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor. Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek olan sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 41 kişiye 36 bin 900 TL ceza yazıldı.
Covid-19 denetimleri sürüyor
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Son 24 saatte yapılan denetimlerde, kararlara uymayan 3 işyerine işlem yapıldı.
Koronavirüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısının toplam 4 olduğu kaydedildi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.