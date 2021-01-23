Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Hizmet Alımı

Basın İlan Kurumu Resmi İlan sayfasında yer alan ilanda " Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 24 Aylık Kargo Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilileri yer aldı.

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