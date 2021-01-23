Arguvan'da Mahkemeden Satılık Arsa

Basın ilan kurumu ilan sayfası ilan. gov.tr sitesinde satılık arsaya dair, " Malatya İl, Arguvan İlçe, Yukarısülmenli Mahalle, Köyiçi Mevkii, 1623 Parseldir. Tapuda; Kerpiç Ev ve arsası yazsa dahi arsanın bulunduğu parsel üzerinde hali hazırda yapı bulunmamaktadır. Bahse konu arsa konum olarak köy içi konut alanında kalmaktadır. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır" bu bilgiler yer aldı.

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