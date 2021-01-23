Busabah Malatya Busabah Malatya
23 Oca 2021 - 14:12- Gündem G: 23 Oca 2021 - 14:19

Arguvan'da Mahkemeden Satılık Arsa

Malatya Arguvan, Yukarı Sülmenli Mahallesinde 124 m2 arsanın mahkemeden satılık olduğu belirtildi.
mask

Basın ilan kurumu ilan sayfası ilan. gov.tr sitesinde satılık arsaya dair, " Malatya İl, Arguvan İlçe, Yukarısülmenli Mahalle, Köyiçi Mevkii, 1623 Parseldir. Tapuda; Kerpiç Ev ve arsası yazsa dahi arsanın bulunduğu parsel üzerinde hali hazırda yapı bulunmamaktadır. Bahse konu arsa konum olarak köy içi konut alanında kalmaktadır. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır" bu bilgiler yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# arguvan, mahkemeden, satılık, tarla, tarım arazisi, ilan, basın, malatya

23 Oca 2021 - 14:12 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Otobüs Durağı Yapım İşi mask
Otobüs Durağı Yapım İşi
Ek Ödemeler Yatırılmaya Başlandı mask
Ek Ödemeler Yatırılmaya Başlandı
GÜDER: DERME PROJESİ’NİN 2021’DE HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR mask
GÜDER: DERME PROJESİ’NİN 2021’DE HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR
“Yeter ki kar yağsın, biz hazırız” mask
“Yeter ki kar yağsın, biz hazırız”
“Millet İttifakı’nı büyütmeye çalışıyoruz!” mask
“Millet İttifakı’nı büyütmeye çalışıyoruz!”
Gürkan başka, Çakır başka konuştu mask
Gürkan başka, Çakır başka konuştu
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI! mask
YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI!
KERNEK GÜNAHI! mask
KERNEK GÜNAHI!
Üreticiler İsyan, Alıcılar Dua Etti mask
Üreticiler İsyan, Alıcılar Dua Etti
“SINAVSIZ MEMURİYET VİCDANA SIĞAR MI?” mask
“SINAVSIZ MEMURİYET VİCDANA SIĞAR MI?”
O Yol  Tamamlandı mask
O Yol  Tamamlandı
Gürkan başka, Çakır başka konuştu mask
Gürkan başka, Çakır başka konuştu

GALERİ

Engin de 400 TL’lik zam talebinde bulundu mask
Engin de 400 TL’lik zam talebinde bulundu
Kızılay, Malatya'da Bin 500 Kalifiye Eleman Alacak mask
Kızılay, Malatya'da Bin 500 Kalifiye Eleman Alacak
Çantasından 3 Kilo Esrar Çıktı mask
Çantasından 3 Kilo Esrar Çıktı
Gözlük Camlarında Buğulanmaya Son! mask
Gözlük Camlarında Buğulanmaya Son!
Küfürlü Kavgada 1 Yaralı mask
Küfürlü Kavgada 1 Yaralı
Bundan Sonra Rahat Nefes Alacaklar mask
Bundan Sonra Rahat Nefes Alacaklar
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL