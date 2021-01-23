Arguvan'da Mahkemeden Satılık Arsa

Basın ilan kurumu ilan sayfası ilan. gov.tr sitesinde satılık arsaya dair, " Malatya İl, Arguvan İlçe, Yukarısülmenli Mahalle, Köyiçi Mevkii, 1623 Parseldir. Tapuda; Kerpiç Ev ve arsası yazsa dahi arsanın bulunduğu parsel üzerinde hali hazırda yapı bulunmamaktadır. Bahse konu arsa konum olarak köy içi konut alanında kalmaktadır. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilir konumdadır" bu bilgiler yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.