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23 Oca 2021 - 14:01- Gündem G: 23 Oca 2021 - 14:10

Şeker Fabrikası'ndan Hizmet Alımı

Malatya Şeker Fabrikası Personel hizmeti alınacağını duyurdu.
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Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı ilan.gov.tr sitesinde "Pancar Muhasebe Servisi Biriminde Büro Elamanı Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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23 Oca 2021 - 14:01 Malatya- Gündem

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