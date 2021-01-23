Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 adet Hazreti İsa ve Hazreti Meryem figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi. Ekipler tarafından tablolara el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.( İHA)
23 Oca 2021 - 13:47- Asayiş Güncelleme: 23 Oca 2021 - 13:52
HZ. İsa Tablosu Ele Geçirildi!
Malatya'da Hazreti İsa ve Meryem figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.