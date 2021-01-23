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23 Oca 2021 - 13:47- Asayiş G: 23 Oca 2021 - 13:52

HZ. İsa Tablosu Ele Geçirildi!

Malatya'da Hazreti İsa ve Meryem figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi.
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 adet Hazreti İsa ve Hazreti Meryem figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi. Ekipler tarafından tablolara el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.( İHA)

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23 Oca 2021 - 13:47 Malatya- Asayiş

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