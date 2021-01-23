HZ. İsa Tablosu Ele Geçirildi!

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 adet Hazreti İsa ve Hazreti Meryem figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi. Ekipler tarafından tablolara el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.( İHA)