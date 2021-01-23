Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, yarın deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmayla ligin ikinci yarısının startını verecek. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk yarısında 18 puan toplayan turuncu yeşilliler hedeflediği başarıyı tutturamayarak devre arasına 6. basamakta girdi. Efeler Ligi’ne yükselebilmek için Play Off umudunu korumayı isteyen Filenin Kaplanları yarın saat 14.00’te Şanlıurfa temsilcisiyle kritik bir randevuya çıkacak. Yenice Spor Salonu’nda oynanacak müsabakadan galip gelmeyi amaçlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligin 13.haftasında ise sahasında Asur Gençlik ile karşılaşacak.
23 Oca 2021 - 16:30- Spor Güncelleme: 23 Oca 2021 - 13:47
Parkede İkinci Yarı Başlıyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçında yarın parkeye çıkacak. Ligin ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan turuncu yeşilliler yarışa ortak olabilmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında puan arayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.