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23 Oca 2021 - 16:30- Spor G: 23 Oca 2021 - 13:47

Parkede İkinci Yarı Başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçında yarın parkeye çıkacak. Ligin ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan turuncu yeşilliler yarışa ortak olabilmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında puan arayacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, yarın deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmayla ligin ikinci yarısının startını verecek. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk yarısında 18 puan toplayan turuncu yeşilliler hedeflediği başarıyı tutturamayarak devre arasına 6. basamakta girdi. Efeler Ligi’ne yükselebilmek için Play Off umudunu korumayı isteyen Filenin Kaplanları  yarın saat 14.00’te Şanlıurfa temsilcisiyle kritik bir randevuya çıkacak. Yenice Spor Salonu’nda oynanacak müsabakadan galip gelmeyi amaçlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligin 13.haftasında ise sahasında Asur Gençlik ile karşılaşacak.

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23 Oca 2021 - 16:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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