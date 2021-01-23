Parkede İkinci Yarı Başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, yarın deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmayla ligin ikinci yarısının startını verecek. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk yarısında 18 puan toplayan turuncu yeşilliler hedeflediği başarıyı tutturamayarak devre arasına 6. basamakta girdi. Efeler Ligi’ne yükselebilmek için Play Off umudunu korumayı isteyen Filenin Kaplanları yarın saat 14.00’te Şanlıurfa temsilcisiyle kritik bir randevuya çıkacak. Yenice Spor Salonu’nda oynanacak müsabakadan galip gelmeyi amaçlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligin 13.haftasında ise sahasında Asur Gençlik ile karşılaşacak.