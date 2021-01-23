Malatya’da 8 kişi vefat etti

“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Doğan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Kızılcık Sokak, No: 34, Battalgazi.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Deniz’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Deniz Apartmanı, No: 82, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Erdoğan’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Malatya (Akpınar) Caddesi, Erdoğan Apartmanı, No: 4/8, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Kaçar’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Efe Sokak, Öz Apartmanı, C-Blok, No: 4/8, Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Sürür Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Satı Uluçay’ın taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan
71 yaşında hayatını kaybeden ve Yaygın Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Bayram’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, No: 19, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Biçer’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Göçmenler Sokak, No: 57, Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Erdem’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.