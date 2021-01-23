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23 Oca 2021 - 13:15- Gündem G: 23 Oca 2021 - 13:26

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Doğan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Kızılcık Sokak, No: 34, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Deniz’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Deniz Apartmanı, No: 82, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Erdoğan’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Malatya (Akpınar) Caddesi, Erdoğan Apartmanı, No: 4/8, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Kaçar’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Efe Sokak, Öz Apartmanı, C-Blok, No: 4/8, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Sürür Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Satı Uluçay’ın taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan

71 yaşında hayatını kaybeden ve Yaygın Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Bayram’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, No: 19, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Biçer’in taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Göçmenler Sokak, No: 57, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emine Erdem’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” ( Haber Merkezi)

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23 Oca 2021 - 13:15 Mersin- Gündem

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