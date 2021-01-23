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23 Oca 2021 - 15:30- Siyaset G: 23 Oca 2021 - 13:13

AK Parti Kadın Kolları'nda Yeni Yönetim

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları'nın yeni yönetimi belli oldu. AK Parti Malatya’nın Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na yeniden atanan Ebru İnanç, yönetim kurulu listesini açıkladı.
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Kadın Kolları Başkanı İnanç, yeniden göreve geldikten sonra ilk işi olarak yönetim kurulu üyelerini belirlediklerini kaydederek,

Bildiğiniz üzere 2017’de devraldığımız bu göreve, Kadın Kolları Genel Başkanımız Lütfiye Selva Çam’ın tensipleriyle yeniden atanmış bulunmaktayız. Bu süre içerisinde şahsıma destek olan başta İl Başkanımız İhsan Koca, İlçe Başkanımız Basri Kahveci ve Kadın Kolları İl Başkanımız Özlem Pelitoğlu olmak üzere diğer tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Yönetim Listesini oluştururken çeşitli istişareler yaptıklarının altını çizen İnanç, “Göreve yeniden atanmamızla birlikte hiç zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başlayarak, yönetimimizi oluşturmaya başladık. Birlikte çalışacağımız dava arkadaşlarımızla parti binamızda tek tek görüşüp istişarelerde bulunarak Battalgazi’mize hizmet edecek ak kadroları oluşturmaya, şekillendirmeye başladık

dedi. ( İHA)

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23 Oca 2021 - 15:30 Malatya- Siyaset

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