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23 Oca 2021 - 14:00- Eğitim G: 23 Oca 2021 - 12:06

E-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

Uzaktan eğitim nedeniyle karneler bu yıl elektronik ortamda velilerin bilgisine sunuldu. Tüm illerde olduğu gibi Malatya‘da da veliler çocuklarının karne notlarını e-okul sistemi üzerinden öğreniyor.
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Öğrenciler ve veliler, e okul üzerinden artık öğrencinin notlarına devamsızlıklarına ve birçok bilgiye bir tık ile ulaşabilirler. Öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ile yapılan bu işlem birçok öğrenci ve veli tarafından sıkça kullanıyor. Veliler çocuklarının okuldaki devamsızlıkları ve ders notlarını kolaylıkla öğrenebiliyor. Peki, bu sisteme nasıl giriş yapılır? E Okul'da not sorgulaması nasıl yapılır? 

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için;Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası, Okul numarası, 4 haneli güvenlik sorusunu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile beraber veliler öğrencilerinin okul durumunu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilirler.

Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmanız yeterlidir. Veliler bu sistem sayesinde öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedirler.Bunun için yapılması gereken sadece sisteme üye olmaktır.

Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası'nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmakta. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için telefon operatörünüze bağlı olarak belli bir ücretlendirme yapılmaktadır.

E OKUL UYGULAMASINI NASIL İNDİREBİLİRİM?

Birçok öğrenci ve velinin kullandığı e Okul uygulamasını telefon ve tabletlerinize indirerek kolay bir erişim sağlayabilirsiniz.

E DEVLET'TEN KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E Okul'a giriş için e-Devlet'i de kullanabilirsiniz. Milyonlarca öğrencinin ve velilerin kullandığı e Okul sistemini giriş artık tüm veliler tarafından kullanılıyor. ( İHA)

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23 Oca 2021 - 14:00 Malatya- Eğitim

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