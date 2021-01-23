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23 Oca 2021 - 13:30- Siyaset G: 23 Oca 2021 - 11:54

Atlı: Basın özgürlüğü son derece önemlidir

Deva Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Göksel Atlı Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret etti. Başkan Atlı, düşünce ve ifade özgürlüğüne dikkat çekerek, “Basın özgürlüğü son derece önemlidir. Deva Partisi olarak bunu çok önemsiyoruz” dedi.

Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret eden Deva Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Göksel Atl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla MGTC Başkanlar Kurulu Üyesi Mikail Pelit’e plaket takdim etti.

ATLI: CEMİYETİN ÇALIŞMALARI MEMNUNİYET VERİCİ

MGTC ziyaretinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Göksel Atlı düşünce ve ifade özgürlüğüne dikkat çekti. Atlı,

Deva Partisi olarak düşünce ve fikir özgürlüğünü önemsiyoruz. Kamuoyunu ilgilendiren haberlerin doğru, tarafsız ve son derecede hızlı bir şekilde insanlara ulaştırılması basınla mümkün olan bir şey. Özellikle bu da, çalışan gazetecilerle oluyor. Bizler de gazeteci arkadaşlarımızın bu anlamlı gününe vurgu yapmak ve cemiyetin çalışmalarının ne denli memnuniyet verici olduğunu ortaya koymak adına buraya geldik

açıklamalarında bulundu.

PELİT: BAĞIMSIZ MEDYAYA HERKES BİR GÜN İHTİYAÇ DUYACAK

MGTC Başkanlar Kurulu Üyesi Mikail Pelit ise Deva Partisi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bağımsız medyanın önemini vurguladı. Pelit, herkesin özgür medyaya bir ihtiyaç duyacağını söyleyerek,

Öncelikle Deva Partisi’nin nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hassasiyetleri Malatya’da gerçekten medya mensupları tarafından çok olumlu karşılandı. Gerek gazetelere gerekse de televizyonlara yaptıkları ziyaretler bizim açımızdan önemliydi. Bize destek ve güç veren siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Bağımsız medyanın herkese bir gün ihtiyaç duyacağını buradan ifade etmek istiyorum. Deva Partisi yeni kurulan bir parti olarak bu kadar hassas davranırken toplumun değişik kesimlerindeki siyasi partiler, sivil toplu örgütleri ya da belediyelerden aynı hassasiyeti görememenin üzüntüsünü de yaşadık. Ben sayın başkana teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum

ifadelerini kaydetti.

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23 Oca 2021 - 13:30 Malatya- Siyaset

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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