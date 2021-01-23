Yeşilyurt 7 Oyuncuyla Anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig 1. Grup’ta 26 puanla dördüncü basamakta bulunan Yeşilyurt Belediyespor, devre arasında yaptığı 7 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Ligde oynadığı son 4 maçta 4 galibiyet alarak yükselişe geçen Turuncu Yeşillilerde teknik direktör Nihat Balan’ın raporu doğrultusunda bazı oyuncularla yollarını ayırırken bazı eksik noktalara da takviyeler yaptı. Lige verilen arada Antalya’da 14 günlük kamp yapan Malatya ekibi transfer ettiği yeni oyuncularıyla sözleşme imzaladı. Yeşilyurt Belediyespor’un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda “Kulübümüz Kozanspor’dan orta oyuncusu Uğurcan İkikardeş, Antalya Kemerspor forması giyen kanat oyuncusu Deniz Ataç, Kahta02 Spor kalecisi Timur Çakıroğulları, Fatsa Belediyespor’dan sağ bek oyuncusu Sinan Yazıcı, Somaspor’dan orta saha oyuncusu Burak Balaban, Büyük Anadoluspor’dan orta saha oyuncusu Ayhan Gürbüz ve Sorgun Belediyespor’dan kanat oyuncusu Muhammed Uçar ile anlaşmaya varmıştır” denildi.

PAYAS İLE KARŞILAŞACAK

Öte yandan Yeşilyurt Belediyespor ligin 16.haftası ve ikinci yarının ilk karşılaşmasında 28 Ocak Perşembe günü deplasmanda Payasspor ile karşı karşıya gelecek. Payas İlçe Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak müsabakayı Emre Bulut (İzmir Klasman Hakemi), Arda Darcan (İzmir Klasman Yardımcı Hakemi) ve Deniz Şahin (İzmir Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Bu maçın hazırlıklarına Malatya’da devam eden Yeşilyurt Belediyespor Hatay temsilcisi karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.