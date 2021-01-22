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22 Oca 2021 - 17:37- Spor G: 22 Oca 2021 - 17:43

YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI!

Sezon başından buyana Adil Gevrek ve yönetiminin maaşlarını ödemediği Yeni Malatyaspor’da futbolcuların Galatasaray maçı öncesinde idmana çıkmadıkları iddia edildi.
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Sezon başından buyana Adil Gevrek ve yönetiminin maaşlarını ödemediği Yeni Malatyaspor’da futbolcuların Galatasaray maçı öncesinde idmana çıkmadıkları iddia edildi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesinde Covid 19 testinden geçen oyuncuların saat 16.00’da yapılması planlanan idmana çıkmak istemedikleri öğrenildi.( HABER MERKEZİ)

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22 Oca 2021 - 17:37 Malatya- Spor

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