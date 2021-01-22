Sezon başından buyana Adil Gevrek ve yönetiminin maaşlarını ödemediği Yeni Malatyaspor’da futbolcuların Galatasaray maçı öncesinde idmana çıkmadıkları iddia edildi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman öncesinde Covid 19 testinden geçen oyuncuların saat 16.00’da yapılması planlanan idmana çıkmak istemedikleri öğrenildi.( HABER MERKEZİ)
22 Oca 2021 - 17:37- Spor Güncelleme: 22 Oca 2021 - 17:43
YMS’DE FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI!
Sezon başından buyana Adil Gevrek ve yönetiminin maaşlarını ödemediği Yeni Malatyaspor’da futbolcuların Galatasaray maçı öncesinde idmana çıkmadıkları iddia edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.