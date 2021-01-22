HEDEF EN AZ KAYIP

Süper Lig’in 21.haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kupa maçında geçen hafta İstanbul ekibini elinden kaçıran Sarı kırmızılılar Pazar günü oynayacağı karşılaşmaya rövanş gözüyle bakıyor. Uzatma bölümlerinin son dakikasında kalesinde gördüğü golle elindeki maçı rakibine kaptıran Malatya ekibi üst üste aldığı galibiyetlere bir yenisini daha eklemek istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Sarı kırmızılılarda Hatayspor maçında forma giyen oyuncular dün ki antrenmanda yenilenme çalışması yaptı. Güneşin yüzünü gösterdiği ancak ısıtmadığı soğuk havada çalışan oyuncuların istekli oldukları gözlenirken, sakatlıklarından ötürü Hatay’a götürülmeyen Semih Kaya, Fofana, Olcay Şahan ve Tetteh antrenmanda fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Sarı kırmızılılar İstanbul ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray ve Karamgümrük maçlarını evinde oynayacak olan Kaplanlar bu karşılaşmalardan toplayabileceği en iyi puanı kazanmayı hedefliyor.