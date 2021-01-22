Dış Saha Karnesinde Yükseliş

Geçen yıl yaşanan küme düşme korkusunu bu yıl da yaşamak istemeyen Sarı kırmızılı ekipte 5 haftalık kötü gidişatın ardından alınan 2 galibiyet keyifleri tekrar yerine getirdi. Küme düşmemeye oynayan takımlara karşı aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzen Malatya ekibi Çaykur Rizespor maçıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. 3 gün arayla gittiği Hatay deplasmanında üstün bir oyun sergileyerek sahadan zaferle ayrılan Kaplanlar ligin alt sırasıyla arasına da mesafe koyarak rahat bir nefes aldı. Yaşanan ekonomik sıkıntıların gölgesinde takım halinde sergilenen güzel oyun Malatyalılar nezdinde beğeni toplarken, alacakları biriken futbolcuların maaşlarının yönetim tarafından bir an önce ödenmesi konusunu akla getirdi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sportif başarı anlamında elindeki kısıtlı kadroyla en iyisini yapmaya çalıştığı gözle görülürken, eksik mevkilere oyuncu transferi yerine önceliğin futbolcularının alacaklarının yapılmasını istemesi tecrübeli teknik adamın ne kadar fedakarlık yaptığını da ortaya koyuyor. Böyle bir ortamda oyuncularını motive ederek galibiyete şartlandıran Hamzaoğlu’nun bu hareketi spor otoriterleri tarafından örnek davranış olarak gösteriliyor.

11 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Yeni Malatyaspor ligde bu sezon Hamzaoğlu yönetiminde dış sahada oynadığı toplam 10 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Sarı kırmızılılar kalesinde ise 16 gol gördü. Kaplanlar ligin 1.haftasında karşılaştığı Karagümrük’e 3-0 yenildi. Trabzonspor’a 3.haftada konuk olan Yeni Malatyaspor sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 5.haftada Konya deplasmanında 1-1’lik eşitlikle ayrılan Kaplanlar, 7.haftada Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Ligin 10.haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olan Sarı kırmızılılar sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. 12.haftada Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Yeni Malatyaspor, ardından 14.haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 16.haftasında Ankaragücü’ne 3-1 yenilen Malatya ekibi 18.haftada Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor son olarak 20.haftada Hatayspor’u 2-1 yendi.