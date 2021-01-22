Ek Ödemeler Yatırılmaya Başlandı

Bakan Selçuk, harp ve vazife malullerine ek ödeme kapsamında 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 lira ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Selçuk,
2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödenecek
dedi.
Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79’uncu maddesi kapsamında harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.