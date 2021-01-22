22 Oca 2021 - 12:30- Kültür & Sanat

“Mahallelilik Kültürünü Yaşatıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu’ projesi kapsamında Görgü Mahalle Muhtar Evinde düzenlenen toplantıya katıldı. Çınar, her ay bir mahallede gerçekleşen ‘Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu’ toplantılarının Yeşilyurt’un gelişiminde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.