Öğrenciler 3 Boyutlu Yazıcı Yaptı

Proje koordinatörü Elektrik Elektronik öğretmeni Selen Terece'nin öncülüğünde öğrenciler 3D yazıcı üretmek için kolları sıvadı. Çeşitli fabrikalardan yazıcı için gerekli bazı parçaları temin eden öğrenciler, yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonunda 3D yazıcı prototipi imal etti.

Terece, projeyi önce kafalarında tasarladıklarını, daha sonra bilgisayarda çizimlerini yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

Dışarıdan herhangi bir yardım almadan tamamen bize ait olan çizimlerle makinemizi tasarladık. 1,5 ay gibi bir sürede çizimleri tamamladık. Sonra montaj aşmasına geçtik. Kestik, deldik, bir sanayici gibi çalıştık Projemizi 3 ayda tamamladık . Yazıcıdan ürün de çıkarmaya başladık.

Okulun Kurucusu Ahmet Polat Kaya ise

Biz öğrencilerimizin önünü açtık, cesaretlendirdiği teşvik ettik. Bizim çocuklarımız her şeyi başarır. Yeter ki uygun ortam verilsin. Yazıcının patentini almak istediklerini dile getiren Ahmet Polat Kaya " Bu güzel projede emeği geçen Bütün öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ederim

dedi. ( Haber Merkezi)