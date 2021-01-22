Bükte: Büyükşehirde İşçilerin SSK Primleri Eksik Yatırılıyor

İYİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı Nurettin Bükte ve beraberindeki heyet 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü nedeniyle Busabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut ve basın emekçileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Nurettin Bükte, basının önemine dikkat çekerek,
Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum. Günümüzde internet basının sıkıntılarını yaşıyoruz. Malatya’da basında hiçbir emeği, basın geçmişi olmayan isimler cüzü rakam karşılığında internet sitesi açıp haber yapıyor. Bunlara daha çok haber demeyeyim de reklam ajansı gibi çalışıyorlar. Bu durumdan rahatsızım ve onları gazete ya da basın mensubu olarak görmüyorum
dedi.
“GERÇEKTEN ÇIĞIRINDAN ÇIKTI”
“Gazetecinin bir saygınlığının olması lazım” diyerek açıklamalarına devam eden Bükte,
Bizler Malatya’da basın camiasında gazeteci olarak kabullenenleri zaten biliyoruz. Tanınmış isim ve simalar zaten belli. Basındaki internet sıkıntısı nedeniyle, bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme geldi. Nasıl ki esnafların bir odası varsa; basının da bir kurulaş çerçevesinde güvence verilmesini istiyoruz. Şu anda internet yasası bekleniyor. Çünkü iş gerçekten çığırından çıktı. Hiçbir emeği olmayan kişilerin gazeteci kimliğiyle ön plana çıkması, farklı amaçlarla farklı yerlere hizmet etmesi bir Malatyalı olarak bizleri rahatsız ediyor. Malatya’da 321 internet sitesi var. Bunların hepsinin emek veren olduğunu düşünmüyorum
dedi.
İŞÇİLERİN SSK PRİMLERİ EKSİK Mİ YATIRILIYOR?
Açıklamalarının devamında sözü Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne getiren Nurettin Bükte önemli açıklamalarda bulundu. Bükte, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’a yargı yolu göstererek, devamında Malatya Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçilerin sorununa değindi. Bükte, “ Malatya’da bir imparatorluk var” diyerek Battalgazi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerin SSK primlerinin eksik yatırıldığını iddia etti.
Bükte sözlerini,
Battalgazi belediyesinde ve Malatya Büyükşehir Belediyesinde o kadar yapılan çok şey var. Birçok insan kimliğini saklayarak bizleri ziyarete geldi. Maaş bordrolarını sundular. Bir kısmının 16 gün SSK primi yatıyor, bir kısmının 11 gün
dedi.
Geçen ayda Büyükşehir belediyesinde yaşanan intihar girişimini hatırlatan Bükte,
İntihar girişimi eyleminde ilk video şahsıma geldi. Ben bu videoyu Malatya’daki basından birçok kişiyle paylaştım. Maalesef üzülerek söylüyorum birçoğu yayınlamadı. Yayınlayanlardan birisi de Busabah Gazetesi’ydi. Yani tamam, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden ya da mevcut iktidar partisinden basındaki birçok arkadaşımız belli bir miktar aidat ya da ücret alıyor. Ama gerçekten de gerçekleri yazmanın yeri ve zamanı geldi
dedi.
ÇAKIR’A YARGI YOLUNU GÖSTERDİ
Açıklamalarının sonunda dikkatleri Ahmet Çakır’a çeken Bükte,
Selahattin Başkan geldi, ondan önce Ahmet Çakır vardı. Ahmet Çakır’ın borçlandırılmalı yolsuzluklarıyla ilgili bir aylık gündem vardı. Gündemde kalması da gitti. Biz ülke ve millet olarak Ahmet Çakır’ı, Kadir Topbaşı, Berat Albayrak’ı yargıya taşıyamazsak hiçbir şekilde istikrar bekleyemeyiz. Ülkemizde kim ne yaptıysa, yargı yolu açılmadan yaptıkları yanına kar kaldı. Adaletin tecelli ettiği her yerde eğitimde olur ekonomide
söylemine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.