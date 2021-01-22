22 Oca 2021 - 12:00- Siyaset

Bükte: Büyükşehirde İşçilerin SSK Primleri Eksik Yatırılıyor

İYİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı Nurettin Bükte ve berberindeki heyet BUSABAH Gazetesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bükte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bükte “Battalgazi Belediyesi'nde ve Malatya Büyükşehir Belediyesinde o kadar yapılan çok şey var. Birçok insan kimliğini saklayarak bizleri ziyarete geldi. Maaş bordrolarını sundular. Bir kısmının 16 gün SSK primi yatıyor, bir kısmının 11 gün” dedi.