Otobüs Durağı Yapım İşi

Basın İlan Kurumu Resmi İlan sitesi ilan.gov.tr portalında "HÜKÜMET KONAĞI YANI OTOBÜS DURAĞI YENİLEME yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır" ilanı yer aldı.

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