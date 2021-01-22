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22 Oca 2021 - 14:30- Gündem G: 22 Oca 2021 - 14:49

Otobüs Durağı Yapım İşi

Malatya Büyükşehir Belediyesi otobüs durağı yapım işi ilanı yayınladı.
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Basın İlan Kurumu Resmi İlan sitesi ilan.gov.tr portalında "HÜKÜMET KONAĞI YANI OTOBÜS DURAĞI YENİLEME yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır" ilanı yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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22 Oca 2021 - 14:30 Malatya- Gündem

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