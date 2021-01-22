150 Akademik Personel Alınacak!

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde "İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / ​​​​​​​ Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir" açıklamaları yer aldı.

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