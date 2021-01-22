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22 Oca 2021 - 14:30- Eğitim G: 22 Oca 2021 - 14:59

150 Akademik Personel Alınacak!

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine 150 personel alımı yapılacağı duyuruldu.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde "İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / ​​​​​​​ Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir" açıklamaları yer aldı.

İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgiler için tıklayınız.

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22 Oca 2021 - 14:30 Malatya- Eğitim

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