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22 Oca 2021 - 14:30- Gündem G: 22 Oca 2021 - 14:58

Binlerce Uzman Erbaş Alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5 bin Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5 bin Sözleşmeli Uzman Erbaş alacağını duyurdu. Basın ilan kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i Jandarma (Komando- Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı  (Mesleki  Nitelikli),  265'i  Muhabere,  14’ü  At  Bakıcısı,  13’ü  Bot  Serdümeni,  10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alınacak" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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22 Oca 2021 - 14:30 Malatya- Gündem

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