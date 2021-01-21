21 Oca 2021 - 15:00- Sağlık

Burun Ameliyatı Hakkında Merak Edilenler

Günümüzde burun ameliyatı, estetik ameliyat olarak algılansa da nefes problemi yaşayan birçok kişi burun ameliyatına başvuruyor. Buna bağlı olarak uzmanında yapılan ameliyatlar iyi sonuçlar veriyor. Burun estetik ameliyatı genel anestezi yöntemiyle, açık veya kapalı tekinlerle yapıldığı biliniyor. Teknolojinin gelişmesine bağlı burun ameliyatları gün geçtikte daha da kolaylaşıyor.