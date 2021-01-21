Burun Ameliyatı Hakkında Merak Edilenler

Burun ameliyatı hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Aydoğan, ameliyatın maksimum 2 saat sürdüğünü söyledi. Aydoğan,
Burun ameliyatı 1,5-2 saat arasında sürüyor. Yapılacak işlem ameliyatın seyrini belirliyor. Ama genelde ameliyat 2 saati geçmiyor. Bu süre zarfında da burnun hem içi hm de dışı düzeltilebiliyor. Benim için ameliyatta en önemli şey hastanın ameliyattan sonra çok ağrı duymamasıdır. Ve benim uyguladığım bir taktiğe göre hasta neredeyse hiç ağrı duymuyor
dedi.
Kısaca burun ameliyatının kimlere yapılıp yapılmayacağıyla alakalı bilgi veren Op. Dr. Hakan Aydoğan,
Burun ameliyatı, burnunda nefes problemi olan kişilerde ve estetik problemi olanlarda septorinpolasti, yani hem burun estetiği hem de içiyle alakalı fonksiyonel düzeltmeler aynı anda yapılabilmektedir. Estetik burun ameliyatını 18 yaşında küçüklere yapmıyoruz. Burun ameliyatına uygun olmayan kişilere e müdahale etmiyoruz. Örneğin psikiyatrik tedavi gören ya da beklentisi gerçekçi olmayan kişilere burun ameliyatı çok önerilmiyor. Onun dışında herkese yapılabilir
şeklinde konuştu.
“KÜÇÜK BİR MÜDAHALE YAPIYORUZ”
Burun ameliyatında her 10 kişiden 9’unun memnun olduğunu dile getiren Aydoğan,
Estetik açısından burnunun şeklinden memnun olmamak bir de büyük bir kısmında da nefes problemi de ekstradan oluyor. Hem nefesin düzeltilmesi hem de burnun şeklinin düzeltilmesi için geliyorlar. Genel beklenti ise görünümün daha iyi olması şeklinde oluyor. Burun ameliyatında 10 hastadan 9’u ameliyattan mutlu gider. Çünkü iyileşmesine bağlı olarak her 10 kişiden 9’unda problem olmaz. Canlı bir doku üzerinde çalıştığımız için 10 hastanın 1’inde iyileşme süresi değişebiliyor. Burunda tekrar bir eğrilik olabiliyor o zamanda hastaya küçük bir müdahale yapıyoruz
söylemlerini kullandı.
“AMELİYAT 2 SAATİ GEÇMİYOR”
Ameliyatın süresinin ve sürecinin nasıl seyrettiğini anlatan Plastik Cerrahi Uzmanı Aydoğan,
Burun ameliyatı 1,5-2 saat arasında sürüyor. Yapılacak işlem ameliyatın seyrini belirliyor. Ama genelde ameliyat 2 saati geçmiyor. Bu süre zarfında da burnun hem içi hm de dışı düzeltilebiliyor. Benim için ameliyatta en önemli şey hastanın ameliyattan sonra çok ağrı duymamasıdır. Ve benim uyguladığım bir taktiğe göre hasta neredeyse hiç ağrı duymuyor. Eskisi gibi değil çünkü hastayı uyutup genel anestezi yaptıktan sonra sanki uyutmadan ameliyat yapacakmışız gibi burnunu uyuşturuyorum ve lokal anestezi yapıyorum. Lokal anestezide de 3,5-4 saat kadar etkisini sürdürüyor. Yani diyelim ki hastanın ameliyatı 2 saat sürdü ve hasta uyandıktan sonra da 1,5-2 saat sonrada o uyuşukluk devam edeceği için ağrı çok fazla hissedilmeyecektir. Hasta uyandıktan 1,5-2 saat sonra da ağrıyı hissetmez. Çünkü bir yerimiz kesildiğinde ilk on dakika çok ağrır. Sonra geçer, burunda aynı şekilde ilk yapıldığında bir ağrı olur. Zaten o dönemi de uyuşuk geçiriyor. Ağrı bittiği zaman burnun uyuşukluğu da geçmiş oluyor. Sonuç olarak hasta ameliyat sonrası ağrısız bir süreç geçiriyor
sözlerini kaydetti.
“HASTANIN DURUMUNA BAĞLI”
Burun ameliyatı tekniklerinin nasıl olduğunu ifade eden Hakan Aydoğan,
Burun ameliyatını açık teknik ve kapalı teknik olarak yapıyoruz. Ve ameliyattı çok küçük bir kesiyle yapıyoruz. Açık teknikte burnun orta hattı olan kolimella dediğimiz yer, sadece orada 5 milimlik bir yer kesiliyor. Kapalı teknikte de açık teknikte içeride yapılan tekniklerin hepsi yapılıyor. Hastanın durumu neye uygunsa ona göre tekniği belirliyoruz. Onun dışında burun ameliyatlarının teknikleri son dönemlerde çok değişti. Yeni yeni yöntemler çıkıyor. Burnu hiç açmadan da müdahale edilebiliyor. Tamamen içeride kapalı yöntemlerle veya açık yöntem ama burnu açmadan burnun kemiği düzeltilebiliniyor. Yeni tekniklerin en büyük avantajı iyileşme sürecini kısaltıyor
kelimelerine yer verdi.
Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Aydoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Ameliyattan birkaç ay sonra dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle ilk 3 ay çok önemli bu süre zarfında buruna darbe almayacak, gözlük kullanmayacak ve verilen talimatlara uyulacak. Çünkü burun içi uyuşuk olacağından temizlenemez kabuklanır. O nedenle burun temizliğinin iyi yapılması lazım ki rahat nefes alabilsin, başka da çok dikkat edeceği bir şey yok.
EN ÇOK KORKULAN
Burun ameliyatı olacak hastaların korkulu rüyası olan bez tamponların yerini daha kolay ve pratik bir aparatın aldığını söyleyen Aydoğan,
Burun ameliyatında en çok korkulan şeylerden birisi de burunda tampon kullanımı eskiden 25-30 santimetrelik bez tamponlar kullanılıyordu. Onlar çekilirken ağrı yapıyordu. Yeni teknolojide silikon tampon kullanılıyor ve bu tamponların ortası delik olduğu için hasta nefes almada herhangi bir problem yaşamıyor. Hatta tamponları bir hafta 10 güne kadar da tutabiliyoruz
dedi.
“EN AZ 6 AY…”
18 yaşından küçüklerin estetik ameliyat olamayacağını vurgulayan Op. Dr. Aydoğan,
Erken dönemde estetik planlaması yapmıyoruz. Burnu darbe almış hasta hangi yaş grubunda olursa olsun en az 6 ay bekleyecek burnu iyileşecek ondan sonra ameliyat yapabiliyoruz. Ama kişi ilk darbe aldığı zamanda yapılacak müdahaleler var. Örneğin kemik kırığı varsa onun düzeltilmesi ama bunlar genelde estetik ameliyat gibi değil de bacağı kırılanın bacağının düzeltilmesi gibi bir müdahale yapıyoruz. Çünkü o kırığın önce bir düzeltilmesi lazım ondan sonra duruma bakılıp bir planlama yapılabilir. Ancak dediğim gibi 6 ay beklenmesi lazım, kırılmış bir kemiği tekrar kırmak mümkün değil
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.